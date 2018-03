La Pasión según sus intérpretes Peio Aspe porta con orgullo la Cruz Enarbolada en la Procesión del Santo Entierro, una tradición familiar que va por la quinta generación. / Blanca Castillo La Semana Santa en Álava responde con penitentes y cofradías de fe inquebrantable a la merma de devoción JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Jueves, 29 marzo 2018, 01:24

Cofradías y penitentes repartidos por todo Álava contactan entre sí para pasar revista, revisan los vestuarios, desempolvan los pasos, acicalan la imaginería de siglos de vida y dan las camareras el remate a la Dolorosa. Nada en la Semana Santa ha de quedar a merced del azar. Sí del azahar. Luego, cuando ya se ponga en marcha con sus viejos carruajes y el paso acompasado de los nazarenos, solo Dios autorizará desde el Cielo a que la Pasión, Muerte y Crucifixión de Jesús se viva en presente sin que nada caiga sobre ellos. En el territorio alavés, la fe mueve montañas y combate a la merma de devociones. A continuación, cuatro intérpretes del dolor.

Peio Aspe. Cruz Enarbolada «Si supiera lo que pesa, perdería su encanto»

Tomó de herencia una cruz. Pero no una carga literal, sino la Cruz Enarbolada, el sobrio paso que abre la Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo en Vitoria. Los Aspe llevan con ella cinco generaciones y enseñan a la sexta, aún infantil. Peio, 38 años, carpintero, la recibió hace un lustro de su hermano Pablo (22 Semana Santas). De riguroso luto, la porta a pulso en un callejear de dos horas, con paradas, pocas pues prefiere de corrido, cuando la deja sobre una peana y toma aliento.

La Cruz Enarbolada –sin Jesucristo– fue un regalo del Ayuntamiento a la cofradía de igual nombre, de la Hermandad de los Agricultores, que se procesionó por primera vez el 3 de abril de 1859. Se pagó 714 reales a un autor desconocido. Es un madero de chopo, hueco, forrado de cuero curtido que se cubre desde el travesaño con un mantón de seda negro. Impresiona. «No sabemos el peso. Si lo supiera, perdería su encanto. A mi padre le preguntaba: '¿Aita, pesa?'. Y me respondía: 'Al inicio, poco; luego, más y al final, todo'». Los kilos, lo de menos. A quien suscribe se le desaconsejó intervenir en la maniobra de posición vertical para la foto, no fuera a lastimarse.

Peio luce alto, delgado y fibroso. «No hago preparación especial. Ando con la peña cicloturista y tengo un trabajo físico. Sí termino dolorido de la espalda, brazos, por los pellizcos del chaleco... Pero nada que no se recupere con un día de reposo». Este año, la figura se puso en manos de la restauradora Carolina García. Reposa tumbada en su capilla de San Vicente, donde Peio se casó y bautizó a sus dos hijos, pero en breve se mostrará erguida. «Es un día feliz, en familia; un homenaje a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo...». Y una herencia para la ciudad de Vitoria.

Juan García Nieto cantará saetas en las procesiones del Jueves y Viernes Santo en Vitoria. / B. Castillo

Juan García Nieto. Saetero «Cuando ensayo en casa, mi mujer me corrige»

Esta primavera ultrajada por el invierno trae en jaque a un salmantino menudo, jubilado, abuelo de un bebé de semanas, cantaor autodidacta, que vive en Alegría, en plena Llanada azotada por el mercurio. El puñetero frío amenaza su garganta, que la trabaja desde hace semanas. Juan García pone voz a la Pasión desde su infinita pasión sacramental. De sus adentros surgen saetas de letra fácil para un público que atiende con entrega. Cofrade de Nuestra Señora de la Soledad en la Vera-Cruz –se conservan de ella ordenanzas de 1538– pudo irse a un balcón de la sevillana calle Sierpes, pero se negó. «No soy de los que se jubilan y se va».

«Llevo ensayando dos meses, haciendo voz, viendo cómo voy, qué siento... Una saeta no se puede cantar de cualquier manera. No es una canción, es una oración hecha canción. Lo vivo con mi mujer. Cuando ensayo, me corrige: 'A ver si estás tranquilo y cantas en la calle como en casa'». Desde hace un tiempo, este cristiano del «vivir y dejar vivir» disfruta con el acompañamiento de Felipe Zelaieta y sus bertsos, cada cual repartido a lo largo de los recorridos de las procesiones penitenciales de la ciudad. «No hablo euskera, pero la combinación con el castellano queda muy bien».

A capella, asistido por un altavoz para que se «escuche mejor», Juan quebrantará el silencio para emocionar al Cristo y a la Soledad. El Jueves Santo, en la Procesión del Silencio, emocionará en El Caminante y desde una ventana sobre la escalinata de San Miguel. El viernes, en este mismo lugar y después, subido a un balcón en La Paz, cedido por el doctor Lazpita, frente al hospital. «Me da mucha alegría cantar a los enfermos». Y rabia le causa, denuncia, que el Ayuntamiento «no sea capaz de cortar el tráfico 15 minutos para que suban los pasos por La Paz a San Vicente sin coincidir con los coches por el otro carril. ¿Es tanto pedir?». Ya sí, cae la noche, corta el viento y Juan se despide al tiempo que se cubre con el choto. «Solo le pido a Dios que me conserve la voz para seguir cantando», clama.

Estíbaliz Muradás procesiona con el paño de Verónica, que usó Jesús para enjugarse el sudor y la sangre de su cara. / B. Castillo

Estíbaliz Muradás. Verónica «La Procesión del Silencio me reporta paz interior»

De padre gallego, madre de Salinas de Léniz, nacida en Ciudad de México hace 43 años y en Vitoria desde hace siete, Estíbaliz Muradás es una mujer de convicciones y de palabra. Por una promesa, preguntó si podía sumarse a la procesión y en sus manos acabaron el alba y el cubre de nazarena de la Vera-Cruz. Comparte con Janire, médica, el Paño de la Verónica. Los evangelios apócrifos recogen la escena de la mujer que tendió una tela blanca a Jesús de Nazaret para que se enjugara el sudor y la sangre de su rostro camino del Calvario. La Santa Faz quedó así en el manto y se venera en Vitoria.

Casi dos milenios después, en Vitoria, este relato no admitido por la Biblia lo representa Estíbaliz. «Pido a Dios por mi madre. Sufre desde hace años una alergia que ataca sus cuerdas vocales y la deja afónica. Cada seis meses se tiene que vacunar. ¡Y con lo que le gusta hablar!». Se declara más devota de la Virgen de Guadalupe que de la patrona de Álava, la que le acompaña desde la pila bautismal. «¡Virgencita, virgencita, échame una mano!, decimos en mi país cuando tenemos un apuro». Ella no desiste, mientras tanto, con que sea la Dolorosa la que finalmente la arrope. «La procesión, el silencio, la gente a ambos lados de la calle, me reportan paz interior». Pero con ella alguien sigue en deuda. «A ver si algún día se cura mi madre y puede hablar bien».

Nazarenos de la Santa Vera Cruz de Amurrio recitan a Lope de Vega, descubren cuatro estandartes y hacen sonar el caramillo el tambor y dos bocinas. / B. Castillo

José Ramón Valdelvira. Cristo del Pregón de Amurrio «El sentimiento se lleva dentro, es indescriptible»

Álava es un territorio rico en tradiciones. Amurrio, por ejemplo, ofrece una interpretación de la Muerte de Jesucristo única, que se sepa, admirada incluso en el III Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular celebrado en Valladolid en 2016. Hace como tres décadas, unos vecinos de la localidad dejaron hablar a los abuelos de las creencias perdidas, viajaron a las fuentes documentales –el recordado Marcos Echevarría enseñó el camino– y rebuscaron en la iglesia de Santa María hasta dar con lo que perseguían: un Cristo enjuto, de no más de 80 centímetros; un pregón de 24 versos atribuido al eminente dramaturgo y poeta Lope de Vega, unos estandartes negros con los Cuatro Elementos –Sol, Luna, Fuego y Agua–, dos bocinas, un tambor y un caramillo. ¡Eureka! Tenían lo necesario para recuperar la Semana Santa en la villa ayalesa y refundar en 1991 la Cofradía de la Santa Vera Cruz (1637).

La preside José Ramón Valdelvira, ese tipo de persona imprescindible para que todo vaya sobre ruedas. Y lo que tiene que ir bien, y va, consiste en recitar de memoria el poema del Siglo de Oro entre dos nazarenos. Se sopla al caramillo, retumba el tambor y se burlan las bocinas mientras se descubren los telares y los penitentes se dejan caer unos sobre otros a lo largo del pasillo de la parroquia.

«Miradle ya muerto / por los pecadores; / seguidle con penas, / llantos y dolores», escribió Lope de Vega y entonan Juan Antonio de la Torre y José Antonio Mendibil. «El canto es austero, doloroso, para que la gente lo sienta. El sentimiento se lleva dentro, es indescriptible». Están tan metidos en el papel que la cofradía de Amurrio ha grabado en soporte digital el Pregón del Cristo del Pregón para que sea eterno.