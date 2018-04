Un paseo en honor a Clarice Lispector en Montehermoso El montaje visual de la artista Belén Cerezo se adapta al espacio del antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso. / iosu onandia La instalación 'Viviendo el Día' de Belén Cerezo se inaugura este viernes RAMÓN ALBERTUS Viernes, 13 abril 2018, 01:00

En una carta de la escritora brasileña Clarice Lispector a un amigo le contaba cuánto le había disgustado su visita a El Cairo. La autora, una de las más importantes de la literatura brasileña del siglo pasado, comentaba acerca de la ciudad: «El problema consiste en intentar sentir algo que no haya sido explicado por un guía».

Ese problema es el que parece esquivar la autora alavesa Belén Cerezo (Vitoria, 1977), doctora en Bellas Artes por Nottingham Trent University, hablando de su instalación de arte visual 'Viviendo el Día' que se inaugura hoy (a las 20.00 horas) y se puede ver hasta el 17 de mayo en el Antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso. «En definitiva lo que quiero es que quien venga viva una experiencia», resumía en la presentación. Sin concretar demasiado. Sin hacer de guía ni dar demasiadas pistas acerca de su creación.

Sus proyecciones en el Depósito de Aguas de Montehermoso muestran el paseo de varias personas junto a un grupo de perros por la zona de Liencres. No hay un recorrido marcado tampoco. El hocico y la mirada de un perro parecen dar la bienvenida al espacio subterráneo de Montehermoso y en la entrada se leen, precisamente, dos citas de la escritora brasileña. «¿Por qué un perro resulta tan libre? Porque él es el misterio vivo que no se indaga» -extraída del relato 'Las aguas del mar', también relacionable con el espacio-. Y debajo se lee: «al final, ¿qué importa más: vivir o saber que se está viviendo?». Fue la colección de crónicas recogidas bajo el título 'Aprendiendo a vivir' el primer libro de la autora que cayó en sus manos y le impresionó. «Sus novelas han sido definidas como escritura del cuerpo. Yo he intentado trasladar eso al audiovisual. Su escritura ha sido definida como una reafirmación de la vida. Y mi exposición se ha centrado en un paseo con un grupo de perros por el campo porque esa acción cotidiana reúne muchos de los temas en los que he trabajado y es continuación de mi doctorado -acerca de la transformación de imágenes y la performance».

Además de acercar a la enigmática figura de la autora brasileña -Lispector no concedía entrevistas, sus novelas eran cercanas a la poesía y es una referencia en la realidad inventada, una forma de vivir como si la vida fuera un escenario imaginario-, la profesora alavesa que imparte Fotografía en la Universidad de Nottingham traslada el mismo enigma sobre el significado de su instalación visual. En definitiva lo que pretende es que el visitante aprecie el paseo cotidiano por el monte como «un reencuentro con el mundo-vida» o salga de Montehermoso haciéndose preguntas sobre 'Viviendo el Día'.

También ayer se presentó la obra de otro de los premiados en 2017. Estíbaliz Canto, concejala de Cultura, destacó la importancia de la convocatoria de estas becas para hacer «visible el trabajo de autores locales apoyando su producción y difusión» y recordó que se ha aumentado la cuantía económica del programa de la nueva convocatoria y los ganadores dispondrán de un apoyo tutorial.

El proyecto del cineasta Jorge Moneo (1988, Vitoria) se titula 'Orbainak' y se encuentra todavía en fase de desarrollo a falta del montaje final y de ajustar el sonido. En la película mezcla el género documental y el ensayo. Ayer se pudo ver este 'work in progress' en el que trata la Historia del País Vasco a través del relato y recuerdo de una familia baserritarra. Por otra parte, el cineasta presentará mañana en el Festival de Cine de Málaga el corto documental 'Ciutat interior', realizado junto a Iso Luengo y Andrea Ballesteros i Beato.