El 'deporte chic' y otras tres tendencias de la Pasarela Gasteiz On

Las tendencias para la temporada otoño-invierno se suben esta semana a la Pasarela Gasteiz On a través de las propuestas de 45 comercios de Vitoria y ocho promesas de la aguja que desfilarán entre los días 25 y 29 de septiembre en el museo Artium. La gran semana de la moda en la capital alavesa pivota, esta vez, en torno a cuatro grandes líneas bautizadas como 'Deporte chic', 'The Seventies', 'Lady gentleman' y 'Si casan, ¡bien!', con las que se pretenden agrupar los estilismos que saltarán a las calles de la ciudad tan pronto como el verano diga adiós de manera definitiva.

El espectáculo ha arrancado a las 20.30 horas con un desfile inaugural que ha contado con la participación de los chavales de Gaztedi Rugby Taldea. Con este gesto, los organizadores de la pasarela vitoriana han querido poner el valor y apoyar la labor que la entidad deportiva alavesa desarrolla para la «mejora de las capacidades de las personas con síndrome de Down y su inclusión en la sociedad». Los jóvenes jugadores y jugadoras del club vitoriano han tenido la oportunidad de desfilar junto a modelos profesionales.

Como decíamos, los asistentes han podido ver en directo, durante este primer desfile, las cuatro tendencias que coparán la moda durante la temporada otoño-invierno. La llamada 'Deporte chic' resume la expresión 'de la calle a la pasarela', puesto que las prendas 'sport', estilosas pero cómodas, serán muy recurrentes para salir a la calle o ir de cóctel. En este apartado, han destacado los pantalones tipo chándal, las sudaderas, las diademas deportivas, etcétera... Eso sí, combinadas con abrigos de piel, pedrería y tacones de infarto. «¡Ponerse en forma nunca fue tan 'cool!», subrayan desde Gasteiz On.

La segunda clave es un viaje al pasado; en concreto, a los años setenta, la década 'fashion' más bohemia. Bajo el paraguas de 'The Seventies', los modelos han exhibido prendas de croché, estampados geométricos y pantalones de campana, pichis y pana con el propósito de lograr un 'outfit' completamente retro. Para ello, se ha recurrido también a los escotes de cuello alto, las botas altas y las gafas extra-grandes sin perder de vista el 'denim', la tela vaquera de toda la vida, «como tejido de temporada». Además, en una ciudad como la fría Vitoria, no podían faltar las grandes solapas y las pellizas con borrego para quienes las vistan puedan envolverse frente a las bajas temperaturas.

El traje gana espacio

Los maxi abrigos, el traje de chaqueta, los pantalones 'oversize' y los extras de líneas rectas triunfan sobre el asfalto. Y son también algunas de las claves de la línea denominada 'Lady-gentleman'. En este caso, la largura de las faldas varía en función de cada silueta y «el patrón de las blusas y chaquetas rompe moldes. Ya sea de raya diplomática o con el patrón digno de un pijama, el traje se transforma en uno de los grandes ganadores de tu armario», según apuntan los expertos.

Este desfile inaugural se ha completado con una cuarta tendencia, bautizada como 'Si casan, ¡¡bien!!'. En este caso, a los amantes de la moda y el diseño se les ha propuesto no sólo mezclar, sino también que se atrevan a romper las tradicionales reglas de estilo para «dar luz a su rutina». En este sentido, se anima a los potenciales clientes a que no se limiten al binomio blanco-negro y apuesten por otras fórmulas como las formadas por el azul y el negro para las noches; o el rojo y el rosa para los 'looks' diurnos.

La próxima cita con la Pasarela Gasteiz On será este martes (20.30 horas), con la celebración del segundo desfile en el Artium. Éste pasará revista a la moda del comercio local -representado por Ríos Moda, Lanas Mayka, Moda María Jesús y Cott'o para ella-, aliado con las marcas más destacadas.

El miércoles llegará el turno del XXV Encuentro de Jóvenes Creadores de Moda donde tres diseñadores vizcaínos, dos guipuzcoanos, otro par alaveses y uno navarro que dan sus primeros pasos sobre la pasarela mostrarán sus creaciones. Entre ellos competirán por el premio a la mejor colección, que se entregará el viernes.

A lo largo de la semana, además, se darán cita 'bloggers' especializadas en moda para compartir sus impresiones sobre los desfiles y se retransmitirá la pasarela a través de Periscope para que ningún seguidor de las tendencias pierda detalle.