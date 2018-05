Detectado un caso de tuberculosis en un bebé en el HUA de Vitoria Hospital Universitario de Álava. / Roberto Arnaiz El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha activado el protocolo de actuación establecido en el Programa de Tuberculosis de Euskadi JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Jueves, 31 mayo 2018, 13:46

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha activado el protocolo de actuación establecido en el Programa de Tuberculosis de Euskadi después de detectar la enfermedad en un bebé vitoriano ingresado en la Unidad Neonatal del Hospital Universitario Araba (HUA), han informado fuentes sanitarias. La Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco y Osakidetza han puesto ya en marcha las medidas preventivas y el estudio de contactos entre todos aquellos sanitarios (médicos y enfermeras), otros pacientes menores y familiares que han atendido o estado junto al pequeño enfermo. En los próximos días serán citados por el hospital para someterse a las pruebas clínicas previstas en el protocolo de actuación.

Primeramente, los padres de los 95 niños que están ingresados o lo que lo han estado en la Unidad de Pediatría del centro vitoriano serán informados de las medidas que se les aplicará para descartar que estén infectados por la tuberculosis. También el personal sanitario pasará por el mismo protocolo de actuación. El Consejo Sanitario de Osakidetza ofrece un teléfono gratuito para atender las dudas al respecto. Es el 900 203 050. Por otro lado, el Servicio de Prevención ha citado al Comité de Seguridad y Salud de la OSI Araba para facilitar la información de la que se tiene a los trabajadores de la organización. Igualmente aplicará las medidas pertinentes a aquellos que hayan podido estar expuestos a la enfermedad contagiosa.

La tuberculosis aún está presente entre nosotros. Es una enfermedad que no se ha podido erradicar en Euskadi, aunque su impacto cada vez es menor. El año pasado se detectaron en la comunidad autónoma vasca 229 casos, con una tasa de 10,5 por cada 100.000 habitantes. Tiene cura con la aplicación del tratamiento adecuado para combatirla. Se transmite por vía aérea, a través de la tos o el habla, y en general su exposición tiene que ver con una convivencia íntima y prolongada en el tiempo con el paciente, en este caso, un bebé de meses de edad. Como se trata de un bacilo muy sensible a las condiciones externas, no será necesaria ninguna actuación en particular sobre las instalaciones del HUA, «que puede seguir su actividad con absoluta normalidad», aseguran fuentes de Osakidetza.

El Servicio Vasco de Salud ha transmitido «un mensaje de tranquilidad a la población», pues recuerda que «están en marcha todas las medidas preventivas necesarias». También agradece de antemano «la colaboración que a lo largo de las próximas semanas se requerirá de pacientes y profesionales» que hayan estado con el neonato. El Departamento de Salud y Osakidetza informarán «puntualmente» de la evolución de este caso si es necesario tomar medidas complementarias a las ya puestas en el protocolo.