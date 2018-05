La ONCE reinaugura la sede de la calle San Prudencio Urtaran y responsables de la ONCE, en la sala de juegos. / B. C. Moderniza su imagen con un local más accesible y con mejor iluminación para las personas con visión reducida SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 29 mayo 2018, 00:48

El 27 de mayo de 1988 abría sus puertas en el número 18 de la calle San Prudencio la sede de la ONCE en Álava. 30 años y un día después, se reinauguraban las instalaciones tras una profunda remodelación que ha permitido actualizar su imagen e incluir mejoras en materia de accesibilidad. Las obras que se han prolongado durante varios meses han eliminado escaleras, ensanchado puertas o mejorado la iluminación, tal y como pudieron comprobar ayer los asistentes al concurrido acto de reapertura.

«Los espacios son más amplios y da la sensación de que mucho más grandes. El pasillo ha quedado muy bien y es muy sencillo aprenderse dónde está cada sala. Además, el tipo de luz que han puesto es mucho mejor para las personas que tenemos baja visión», celebraba ayer Raúl Martínez, usuario habitual de las instalaciones. Actualmente, 550 personas afiliadas (450 de Vitoria y 100 del resto del territorio) reciben distintos servicios en la sede de la calle San Prudencio, que cuenta con espacios para la rehabilitación visual, psicología, instrucción tiflotécnica o una sala donde prestan su apoyo las trabajadoras sociales.

La agencia de la ONCE de Álava cuenta hoy con una plantilla cercana al centenar de trabajadores, de los que 80 son agentes vendedores, y una veintena pertenece a las áreas administrativas, técnicas o comercial. Muchos de ellos estuvieron presentes en el acto al que también asistieron el director en la provincia Rafael Ledesma, el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez o el alcalde, Gorka Urtaran.

Una niña, acompañada de la monitora, en uno de los espacios de aprendizaje. / B. C.

El aurresku de honor que el dantzari Gorka Oraá y el txistulari Roberto Álvarez ofrecieron al público, dio paso a los discursos. Coincidiendo con el 80 aniversario de la organización, su director general ofreció algunos datos como que el 99% de los menores ciegos afiliados forma parte del sistema educativo o que su tasa de abandono escolar tras la ESO es del 7,4%, mientras la media en España se sitúa en un 18%. Agradeció además la colaboración de los ciudadanos en el proyecto ya que su labor es posible gracias en gran medida a la venta de cupones diaria.