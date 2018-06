Once buenas razones para hablar euskera en Vitoria Edurne Parro, Itziar Azpeitia, Iñaki Garmendia, Paul Urkijo, Martín Agirregabiria, Carlos Villalba, Karmele Jaio, Martina Sagastizabal, Natasha Rueda, Gorka Ortiz de Urbina y Askoa Etxebarrieta, 'La Pulga'. / Jesús Andrade Euskaraldia presenta su 'alineación oficial' para impulsar el uso del euskera en la capital alavesa durante once días JUDITH ROMERO Jueves, 28 junio 2018, 02:25

Mantener una actitud positiva es uno de los factores más importantes a la hora de aprender un idioma. No importa si no se domina o si no hay tiempo suficiente para ir a clase mientras se hagan esfuerzos por hablarlo. Ese es el mensaje que quiere transmitir la iniciativa Euskaraldia, un ejercicio social que impulsará el uso del euskera durante once días en colaboración con el movimiento euskaltzale e instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria.

Quienes quieran participar podrán apuntarse a partir del 20 de septiembre en lugares como centros cívicos y euskaltegis. La dinámica tendrá lugar del 23 de noviembre al 3 de diciembre, el Día del Euskera, pero once alaveses ya han querido mostrar su apoyo a la iniciativa, entre ellos el jugador del Alavés Martin Agirregabiria, el director de cine Paul Urkijo, la bailaora Askoa Etxebarrieta 'La Pulga' o el 'Celedón' Gorka Ortiz de Urbina. Los amantes del euskera que se sumen podrán clasificarse en dos figuras, los 'ahobizi' y los 'belarriprest', que serán fácilmente identificables mediante chapas.

«Queremos que todos se sientan cómodos en Euskaraldia y daremos un par de pequeñas charlas para recordar cómo actuará cada uno», explicó ayer Oier Azkarraga, coordinador del evento en la capital alavesa. Los 'ahobizi' tomarán el compromiso de hablar en euskera con las personas que lo entiendan aunque les respondan en castellano. Al dirigirse a las personas que no conozcan, siempre dirán las primeras palabras en euskera. Por su parte, los 'belarriprest' u orejas listas se esforzarán en escuchar a quienes intenten hablarles en euskera para comprenderles, pero después podrán responder en euskera o en castellano, según se sientan más cómodos.

Poco a poco

Edurne Parro, directora de la asociación de empresarios de comercio y servicios de Álava (Aenkomer), la escritora Karmele Jaio, Marina Sagastizabal, miembro del Movimiento Feminista, Iñaki Garmendia, director general de Ega Master, la periodista Itziar Azpeitia, el jubilado Carlos Villaba y Natasha Rueda, de la asociación Goian, también han expresado ya su compromiso con el euskera. «No importa el nivel que se tenga, lo importante es comprometerse e intentar hablar un poco más cada día», recuerda Garmendia.