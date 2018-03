«Necesitamos sangre. Estamos bajo mínimos» Un joven dona sangre en el Hospital Santiago en Vitoria / Igor Aizpuru La Asociación de Donantes de Álava organiza este miércoles un maratón de cara a las vacaciones de Semana Santa IERA AGOTE Lunes, 19 marzo 2018, 10:40

«Bajo mínimos». Así define la coordinadora de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava (Aldosan), Isabel Viloria, el estado de las reservas de sangre de la provincia y de Euskadi. Un dato «muy preocupante» si tenemos en cuenta las fechas que se acercan, las vacaciones de Semana Santa. Es por ello que los organizadores de la maratón de donaciones que se viene ocelebrando cada 14 de junio, coincidiendo con el día del donante, se han visto obligados a adelantar la cita en el calendario y se realizará este miércoles 21. «No remontamos. A ver si con esta jornada maratoniana tenemos reservas de cara a los días festivos» desea Viloria. Las unidades de extracción estarán habilitadas este miércoles desde las 9:30 hasta las 20:30 en la Plaza de los Fueros y se podrá acercar a donar todo el que lo desee.

Euskadi necesita cada día 400 extracciones que van a parar a transfusiones que se realizan en su mayoría en las plantas de oncología, a intervenciones quirúrgicas o a trasplantes de órganos que necesitan gran cantidad de sangre entre otros. Pero estas necesidades no se cubren porque la media de donaciones se sitúa en 300-340 al día. «La sangre humana no puede producirse artificialmente, es por ello que solo se puede conseguir mediante la generosidad del ser humano» explica Isabel. Además, desafortunadamente, la sangre también caduca. Las plaquetas en cuatro días y los glóbulos rojos en 42.

Si bien Álava ha estado siempre entre las provincias más solidarias en cuanto a donaciones de sangre, «las necesidades hospitalarias cada vez son más» afirma Viloria. Desde la Asociación de Donantes destacan la «excelente respuesta» de los más jóvenes, pero admiten que necesitan «más personas solidarias». Durante el pasado año, Euskadi registró 7.361 nuevos donantes, lo que ha permitido que a lo largo de todo el 2017 haya habido un total de 86.175 donaciones de sangre para los hospitales vascos. En concreto, en Araba se han contabilizado 20.394 donaciones, 36.380 en Bizkaia y 29.401 en Gipuzkoa. Pero siguen sin ser suficientes.

Para poder ser donante basta con tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano, es decir, no estar tomando antibióticos u otros medicamentos, no haber sufrido determinadas enfermedades infecciosas o no haber padecido cáncer entre otras enfermedades. Entre los grupos más demandados están el A positivo y negativo y el 0 positivo y negativo, pero todos los grupos son muy necesarios ya que «donar sangre salva vidas».