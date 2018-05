«Es necesario un adecentamiento del Buesa Arena para la Final Four», afirma Ramiro González El diputado general de Álava, Ramiro González, con el balón que simboliza la cesión a Vitoria de la sede de la Final Four 2019. / Luis Tejido El diputado general de Álava confirma que las mejoras en el pabellón «correrán por cuenta» del Baskonia JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Martes, 22 mayo 2018, 12:41

El diputado general de Álava, Ramiro González, tomó el domingo el balón con el que la Euroliga pasó el testigo de Belgrado a Vitoria como sede de la Final Four en 2019. Ya de vuelta a casa, González ha confirmado este martes que «es necesario un adecentamiento del Buesa Arena» para acoger la cita de mayo del año que viene, manifestándose en la misma línea que el presidente del Baskonia. En una entrevista publicada el lunes por EL CORREO, Josean Querejeta ya avanzó algunas mejoras imprescindibles en el recinto para acoger a las personalidades, los medios de comunicación y el público. Pasan por ampliar espacios y cambiar la iluminación, entre otras.

«En Belgrado hemos visto bastante al detalle cómo es la organización de la Final Four dentro del propio pabellón», ha afirmado el político alavés. «Es evidente que algunas modificaciones habrá que hacer en el pabellón. El propio club ya nos lo había transmitido con anterioridad, lo conoce mejor porque ya ha participado en varias Final Four»; ha añadido González. «El club tiene una idea aproximada de lo que se necesita». Aunque por ahora no hay aún un plan definitivo y, por tanto, se desconoce la cuantía de las obras, el diputado general de Álava sí ha confirmado que el coste «correrá por cuenta» del Baskonia. El Fernando Buesa Arena es una infraestructura deportiva de propiedad foral cedida al uso a Saski Baskonia mediante un convenio de alquiler de larga duración y exclusividad.

Con una capacidad para algo más de 15.500 espectadores, el adecentamiento del Buesa Arena pasará por una ampliación de su graderío para los aficionados y del espacio reservado a la prensa. «En Belgrado había acreditados 450 periodistas en la tribuna y otros 400 fuera», ha dicho el presidente de la Diputación alavesa. «En el Buesa no hay capacidad para tanto. Este es un detalle más de lo que se necesita». A un año vista, la Final Four de Vitoria, un anhelado conquistado tras años de espera, apunta ya a un acontecimiento que no dejará indiferente a nadie. Aspira a ser la mejor Final a Cuatro de la historia de la Euroliga de baloncesto.

González ha evitado entrar en polémicas sobre la razón de que fuera él y no el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, el receptor del balón-testigo. Ha asegurado que se debió a una cuestión «de protocolo» de la propia Euroliga. Quien le cedió la pelota «tampoco era el alcalde de Belgrado», ha terciado el diputado general, sino una autoridad regional de la capital de Serbia.

Mejoras en Foronda

Además, el máximo responsable del consejo de Gobierno foral ha unido la Final Four de 2019 con las mejoras que se pretenden realizar en el aeropuerto de Foronda, para el que también se ha solicitado su operatividad las 24 horas del día (H24). En este sentido ha dicho que «la terminal necesita modernizarse» y que sería de su agrado que todo estuviera listo para la cita del baloncesto europeo de dentro de un año en Vitoria. «Habrá una afluencia de vuelos con motivo de la Final Four y qué mejor que la primera impresión que se lleven los visitantes sea la de una terminal reformada y moderna», ha concluido Ramiro González.