«Los neandertales fueron los que desarrollaron la técnica de conservación de alimentos»

El perfil

Antonio J. Romero forma parte del personal docente e investigador en formación de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco y desarrolla su labor dentro del Área de Prehistoria del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología en el Campus de Álava. El artículo sobre el funcionamiento de las comunidades neandertales en el interior de la Península Ibérica, 'Neanderthal communities in theheart of the Iberian Peninsula: taphonomic and zooarchaeological study of the Mousterian site of Jarama VI (Guadalajara, Spain)', ha sido publicado recientemente en Archaeological and Anthropological Sciences.