El Museo, un artefacto delicado y sensible Entrar en él es hacer patrimonio en el lugar del patrimonio por excelencia Piezas expuestas en el Museo Artium. / Blanca Castillo DANIEL CASTILLEJO Director del Artium Lunes, 21 mayo 2018, 18:45

Decir Museo es el sonido del ser humano cuando contempla el mundo y su transformación, cuando mira y observa un patrimonio llamado Tierra que en su rotar muere y nace constantemente, diseminando sus restos y, al mismo tiempo, volviendo a nacer o construir sobre ellos. Y luego tomar nota. Dar fe para no olvidar y no olvidar para prever. El Museo es un artefacto delicado y sensible, una boya anclada al fondo del océano, una estación sísmica atornillada a la roca madre, que soporta múltiples tensiones y tempestades ya que en realidad éstas son la razón de su existencia. En esta naturaleza de constatación museal, más que de forense, de analizar y sintetizar los restos del transcurrir humano y de su madre naturaleza, se refleja la necesidad de las personas por sentir, conocer, pensar, aprender y comprender el sinsentido aparente. Por escapar de la inevitable desaparición y de lo que se conoce como entropía. Es en el Museo donde se despliega con pruebas físicas y visuales la noción de civilización que históricamente había sido ya enunciada por escritores y poetas con el arte de la palabra, dotándonos de poderosas razones para entendernos como seres de conciencia.

El siglo XVIII, el de las Luces y sus ilustrados, padres del conocimiento moderno, dio con un asombroso mecanismo: coleccionar cosas y objetos de carácter bello, insólito o elocuente y al lugar donde los depositaron ordenadamente lo llamaron Museo o casa de las musas. Luego abrieron las puertas para ser visitado.

Pensar el Museo es comprobar que transita paralelamente al devenir humano y sus intereses generales. El Museo fue curioso en la época de los grandes descubrimientos, también creó un dogma inamovible en el momento decimonónico, fue fetichista y aún hoy lo sigue siendo; intentó educar tímidamente a partir de la segunda mitad del XX, se convirtió en contemporáneo al mismo tiempo que la experimentación técnica, plástica y visual, se le acusó de matar el arte vivo, al encerrarlo en el cubo blanco entre sus paredes no hace demasiado tiempo, ahora muchos son espectáculo y otros laboratorios, algunos son paradigmas del nuevo becerro de oro, el turismo y otros luchan por sobrevivir entre lo local y lo global, hay museos negocio y museos idea, museos éticos y estéticos y hoy, exactamente hoy, se debate en mil paradojas que también incorpora a su discurso.

Unos hablan de públicos, otros de usuarios y algunos de clientes. La rapidez, la tecnología y la globalización han modificado sus intereses y sus maneras de mostrarse y el concepto de patrimonio se está poniendo en cuestión. Pero sobre todo, planea por encima del Museo el modelo económico que se ha convertido en una malla, en un filtro de idoneidad, equilibrio y supervivencia entre la obligada responsabilidad pública y lo privado que a su vez bascula entre la Responsabilidad Social Corporativa y sus intereses.

Aunque, todo hay que decirlo, el Museo también presenta ciertas particularidades que le sitúan constantemente en la zona cero de la sociedad, en el lugar crítico de la comunidad. El carácter interpretativo, investigador y sensible de sus colecciones crean un cuerpo objetual creciente que espesa la conciencia y es difícilmente obviable, lo que convierte a la Institución Museo en un gigantesco espejo en el que nos miramos constantemente comprobando la fragilidad, la desmesura y la belleza que somos capaces de asimilar o de crear.

Por esta razón, la singularidad del Museo consiste en que actúa como el espejo de la madrastra de Blanca Nieves, siempre representa la realidad, tal como somos en lo bueno y en lo malo, sin engaños. Si se deforma o se tensiona demasiado el espejo, se corre el peligro de romperlo y nos quedamos con nosotros mismos, sin capacidad de reacción reflexiva, para terminar convertidos en una comunidad de inconscientes, de insectos. Tal vez a algunos se les haga la boca agua ante tal posibilidad pero yo les recomendaría que visitaran un museo de ciencias o de antropología para que sopesaran esa alternativa. Por lo tanto, atacar, enflaquecer, obviar o despreciar cualquier museo significa poner una bomba de relojería en el corazón de la civilización.

Entrar en el Museo es hacer patrimonio en el lugar del patrimonio por excelencia, es decir si el mundo es un museo tal como vengo diciendo y el museo es una representación del mundo, nosotros somos también patrimonio ya que cumplimos con sus características y objetivos. El patrimonio es, desde mi punto de vista, una experiencia transmisible y ¿qué hacemos continuamente sino transmitir nuestras experiencias, confrontarlas con otras, modificarnos a través de su aprendizaje o simplemente pararnos y reflexionar? ¿Qué hace un artista sino impregnar sus objetos de su experiencia y cotejarlos con las nuestras? ¿Qué hace un registro de una gota de ámbar fósil con un insecto en su interior sino transformarnos el pensamiento? Por esta razón no son sólo patrimonio muebles y objetos expuestos o no, sino la propia actividad del ser humano, siempre cambiante gracias a la transmisión de otras experiencias y de su propia pulsión refleja. Es por ello que debemos ampliar nuestra noción patrimonial y comenzar a pensar también en el patrimonio experiencial.

La metamorfosis cultural es una acción lenta, sutil, a veces inapreciable por falta de perspectiva pero constante como el golpeteo contundente de un martillo pilón contra la dura roca aunque, no lo dudemos, es también efectiva. En tiempos de extraordinaria rapidez y velocidad se exige al Museo una respuesta acorde con la era que vivimos de constantes cambios tecnológicos que producen mutaciones sociales imprevistas, pero la réplica (y nunca mejor dicho en esta edad replicante) debe ser: Sí, pero en profundidad. Debemos comprender y es posible que esto nos lleve algo más de tiempo.

Aunque gracias a todas estas tensiones, el Museo se ve obligado a responder en términos de contemporaneidad y esta es la razón por la que pienso que todos los museos son contemporáneos, enlazando este final de artículo con el principio donde escribía sobre la diseminación de restos y la necesidad de tomar nota, a veces fantaseo con mi propia experiencia de director de un museo de arte contemporáneo e imagino a los artistas lanzándose embalados a bordo de sus artefactos contra la línea invisible que divide el presente del futuro, intentando traspasarla.

El choque es brutal y, aunque generalmente no hay víctimas mortales, sí pueden resultar heridos quedando esparcidos los despojos de la colisión. Estos sedimentos, estos restos son las obras de arte que recogen y acogen algunos museos para tratar de reconstruir esa experiencia y confrontarla con la nuestra. Por eso, en mi fantasía a estos museos de acción rápida que actúan cerca de esa línea invisible los llamo MAR.

Muy ensoñador cuando miro el horizonte.