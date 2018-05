Miles de personas vuelven a manifestarse en Vitoria por unas pensiones «dignas» y mayores salarios Un momento de la manifestación celebrada este sábado en Vitoria en demanda de unas pensiones «dignas». / Igor Aizpuru Durante la protesta se ha exigido también una mejora de las prestaciones para los desempleados EL CORREO Y AGENCIAS Sábado, 5 mayo 2018, 13:42

Miles de jubilados han vuelto a salir este sábado a las calles de Vitoria para reclamar unas pensiones «dignas» y advertir que mantendrán sus protestas, al considerar que el acuerdo presupuestario entre PNV y PP en el que se recoge una subida de estas prestaciones supone un «avance», aunque «insuficiente».

Tras una pancarta en la que se reivindicaba una pensión mínima de al menos 1.080 euros mensuales, pensionistas alaveses han secundado la primera de las dos grandes movilizaciones a las que están llamados a lo largo del mes de mayo. Al grito de diferentes proclamas como «Menos de 1.080 no me salen las cuentas», «PNV y PP, el plumero se os ve», «Rajoy ladrón, sube la pensión, o «Joven escucha, también es tu lucha», han marchado desde la plaza del Artium, situada en la calle Francia, hasta la céntrica plaza de la Virgen Blanca de la ciudad. Allí han leído un comunicado.

En este mensaje, los convocantes señalan que el acuerdo entre PNV y PP tiene que suponer un «estímulo y una exigencia para seguir en la lucha», al tiempo que pone en evidencia que «el dinero para las pensiones ha aparecido donde decían que no había», subrayan. «Que no nos engañen, es la calle la que ha propiciado ganar la batalla. Bienvenida sea, pero no hemos ganado la guerra», prosigue el texto.

Para los pensionistas alaveses, su «lucha es global contra un sistema que camina hacia el empobrecimiento de una mayoría», por lo que abogan por la derogación de la reforma laboral, por una reforma fiscal más redistributiva y por la reforma de la Seguridad Social.

El portavoz de la plataforma organizadora, Armando Aulestiarte, ha explicado que seguirán adelante con las movilizaciones porque el pacto entre PP y PNV es «un avance», pero «insuficiente», al tiempo que ha subrayado que se ha logrado gracias a las protestas en las calles.

Por la tarde, las manifestaciones se celebrarán en Bilbao y en San Sebastián, mientras que todos los lunes se mantendrán las concentraciones.