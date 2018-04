Multitudinaria manifestación en Vitoria contra la sentencia de 'La Manada' 00:51 La manifestación a su llegada a la Virgen Blanca. / Blanca Castillo La concentración se ha convertido en manifestación y ha recorrido el camino que separa la Virgen Blanca del Palacio de Justicia, donde han realizado una sentada que ha cortado el tráfico en la Avenida de Gasteiz MARÍA REGO Jueves, 26 abril 2018, 20:58

Miles de personas -sobre todo mujeres- han acudido este jueves a las 19.30 horas en la plaza de la Virgen Blanca para protestar por el fallo de la Audiencia de Navarra sobre el caso del grupo denominado 'La Manada'. Una concentración que se ha convertido en manifestación y ha recorrido el camino hasta el Palacio de Justicia. Pese a que la convocatoria se ha realizado por parte de la Asamblea Feminista de Álava en cuanto se ha conocido la sentencia, poco después de las 13.00 horas, la multitud ha respondido de manera masiva en Vitoria como consecuencia de la indignación que ha provocado.

El lema de la manifestación ha sido 'La Manada somos nosotras'. Durante los minutos que ha durado el acto se han oído gritos como 'Erazorik ez', 'No es un abuso, es una violación' o 'Gora borroka feminista'. Entre las pancartas desplegadas se podía leer 'Nosotras te creemos' y 'Esta sentencia es violencia'.

00:21 Vídeo.

«Esto no es sólo un problema de las mujeres, sino político. Es necesario un compromiso tanto social como político», han afirmado sus portavoces antes de emprender la marcha hacia el Palacio de Justicia.

00:51 Vídeo.

«Con la sentencia de hoy la justicia misogina lo que hace es legitimar el discurso de que las calles sigan siendo inseguras para las mujeres, de que las noches no nos pertenecen y de que nuestro único destino es ser dóciles y no atrevernos a decir que no. No se puede ser juez y parte. No vamos a permitir que la justicia patriarcal nos diga qué es y qué no es una violacion. Nosotras definimos lo que es, porque somos nosotras las que las soportamos, las enfrentamos y las combatimos», han indicado en su cuenta de Twitter la Asamblea Feminista de Álava.

Tras la concentración en la plaza de la Virgen Blanca la marcha se encaminó al Palacio de Justicia de Álava, situado en la Avenida de Gasteiz. Ello ha provocado cortes de tráfico en algunas de las calles por las que ha pasado la manifestación, como portal de Castilla y la Avenida de Gasteiz.

El servicio del tranvía también se ha visto detenido entre Sancho el Sabio y Angulema por la manifestación. El corte del servicio ha tenido lugar hacia las 20.10 horas y hacia las 20.45 ha quedado restablecido, según ha confirmado Euskotran

Las concentraciones se han repetido en buena parte del territorio. En Llodio y Amurrio ha habido concentraciones a la misma hora, en este último caso ha provocado que se haya suspendido su pleno de manera momentanea. Media hora más tarde se ha celebrado otro acto de repulsa por la decisión de los magistrados en Agurain. En Cuartango, por su parte, se ha convocado una cacelorada para este viernes a las 19.00 horas.