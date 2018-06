La mejor nota alavesa de la Selectividad A Iñigo Ruiz Landrera, que cumple los 18 en noviembre, le encantan las matemáticas, su segunda opción de carrera. / iosu onandia El expediente de Iñigo Ruiz Landrera arroja la mejor nota alavesa en La reciente Selectividad. El próximo curso estudiará Física en la UPV LAURA ALZOLA Sábado, 16 junio 2018, 01:13

«¡No pensé que sería para tanto!». Iñigo Ruiz Landrera se mostraba ayer sorprendido cuando supo que había sacado la mejor nota de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU), la nueva Selectividad, en Álava. Séptimo en el ranking en Euskadi, reconocía, eso sí, que había entregado los exámenes «tranquilo», consciente de haber «regulado bien los tiempos». «En realidad, yo sólo tenía en mente superar la nota media de Física de los años anteriores». Ejecutar una prueba final brillante se lo ha facilitado. Desde ayer sabe que, a no ser que cambie de idea a última hora, el próximo curso disfrutará de asignaturas como Álgebra Lineal y Geometría I o Cálculo Diferencial e Integral. «Me encantan las matemáticas, esa era mi segunda opción para elegir carrera, pero al final me he decantado por algo que quizá sea más práctico», explicaba.

La combinación de sus calificaciones en Bachillerato y en Selectividad suman un 13 de media. «Eso significa que he sacado mejor nota en la Selectividad que estos últimos dos años en Egibide», analizaba ayer, incrédulo. La nota de corte de su carrera predilecta ha rondado en los últimos años el 11,5. En cualquier caso, y aunque confiese que suena «un poco a tópico», este vitoriano nacido en el año 2000 -pura Generación Z- insiste en que «los números importan cuando te facilitan o impiden elegir qué carrera quieres estudiar, pero por lo demás no son demasiado importantes». Y nombra dos características que, desde su punto de vista, sí muestran la valía de uno: las ganas constantes de mejorar y el compañerismo.

Algo de esto último seguramente lo haya aprendido en el baloncesto. Jugador en Calasanz, el equipo del que fue su colegio hasta cuarto de Secundaria, Escolapios, Iñigo se dedica estos días a disfrutar de los partidos del Baskonia. «Ha cuadrado muy bien: he terminado con todo y ahora puedo disfrutar de la final con la cabeza despejada». Otro de los planes de verano, «aún por cerrar», es viajar con sus amigos a Francia, a ver el Tour. «Me encanta el ciclismo, suelo salir sólo o en compañía a andar por ahí, y me gustaría ver la competición en directo».

Por cómo se explica, articulando las ideas, es fácil adivinar que el balón y la bicicleta no han sido sus únicos compañeros en los últimos años. «Mis aficiones son el baloncesto, el ciclismo y leer, me gusta leer, y no sólo libros, sino también las noticias», detalla. Entender y mantenerse al día han sido asimismo los pilares de su estrategia a la hora de estudiar el Bachillerato en las aulas de Egibide-Nieves Cano. «En clase yo no era de los que cogían muchos apuntes, prefería estar atento y escuchar, quedarme con las principales ideas y después repasar por mi cuenta».

En casa, «menos distracción»

El único truco, asegura, ha sido no perderse en ninguna asignatura. «Hacer algún ejercicio a diario, asegurarme de que me iba enterando». Excepto, quizá, en Biología y Filosofía. «No me entusiasmaron, digamos, y me ha costado centrarme como con las otras». Para paliar esas pequeñas lagunas, señala que a él le ha ayudado dormir bien antes de los exámenes, con el fin de «estar concentrado, con fuerzas, y organizar bien el tiempo disponible para cada prueba», así como estudiar sobre todo en casa. Allí dice ser «más productivo, al tener menos distracciones».

Después del merecido descanso estival, Iñigo se presentará en las aulas de la UPV/EHU, concretamente en el campus vizcaíno de Leioa. De momento, tiene pensado desplazarse cada día en autobús. Para cuando cumpla la mayoría de edad, el próximo 23 de noviembre, espera haberse habituado al ritmo universitario. «Tengo ganas, va a ser una buena experiencia, seguro».