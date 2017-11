Una masa de aire polar desplomará las temperaturas y podría dejar nevadas en Vitoria Los pronósticos meteorológicos anuncian nieve para esta semana. / Blanca Castillo A partir del jueves, el frío llegará a todo el Territorio para dejar la cota de nieve entre los 200 y los 500 metros S. CARRACEDO Lunes, 27 noviembre 2017, 19:12

Temperaturas bajo cero y nieve en cotas bajas. Esa es la previsión para los próximos días que anuncian las primeras nevadas en Vitoria. Aunque todavía es pronto para asegurarlo, de cumplirse los pronósticos, Vitoria y Álava podrían recibir las primeras nevadas del otoño a partir del jueves.

La causante es la llegada de una masa de aire frío del ártico a la península que provocará un desplome casi generalizado de las temperaturas acompañado de nieve en cotas muy bajas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el martes por la noche podrían llegar las lluvias a Vitoria y el miércoles, el frío, de modo que la cota de nieve bajará a los 600 metros a última hora del día.

A partir del jueves, el frío se instalará en Álava para lo que queda de semana, con mínimas de -1 el viernes, -2 el sábado y -4 el domingo, periodo que destacará más por las temperaturas bajas que se preven que por la cantidad de precipitación acumulada, aunque la cota de nieve irá en descenso par situarse a 500 metros el jueves y viernes, 300 metros, el sábado y 200, el domingo. En consecuencia, podría tener lugar la primera ola de frío del otoño

A pesar de ello, no se espera mucha acumulación debido, principalmente, a que el aire polar no llegará cargado de mucha humedad aunque las nevadas serán destacables, pero no importantes, sobre todo el viernes y el sábado. Los meteorólogos subrayan que todavía es pronto para hablar de ola de frío aunque tiene toda la «pinta» de que así será, sin embargo, añaden, será necesario esperar para ver como evoluciona la atmósfera.

Vitoria y su plan de nevadas

Con estas frías previsiones, el Ayuntamiento de Vitoria ha activado, un año más, la campaña con la que trasladará a la ciudadanía una serie de consejos para saber qué hacer ante un episodio meteorológico de estas características. En los próximos días, los vecinos de Vitoria recibirán en sus domicilios información sobre cómo actuar en caso de nevada.

A lo largo de esta semana, se iniciará la distribución de 125.000 trípticos en buzones particulares, establecimientos comerciales y hosteleros en los que se recogen recomendaciones para facilitar la convivencia en la vía pública y mejorar los desplazamientos, cuando la nieve aparezca en las calles. Uno de ellos es, por ejemplo, hacer uso del transporte público en detrimento del vehículo privado.

Los folletos también recomiendan estar bien informados sobre las condiciones meteorológicas, que los ciudadanos hagan un buen mantenimiento de su vivienda para evitar pérdidas de calor y, en el caso de las personas mayores, evitar salir a la calle si no es necesario. De igual manera se solicita la colaboración de la ciudadanía para que los efectos negativos de las nevadas sean los menos posibles.

Además de este buzoneo, la campaña incluye el reparto de 1.500 carteles en locales comerciales, así como la instalación de soportes informativos en las calles y autobuses de Tuvisa. Así mismo, se sumarán a la campaña la web municipal, las redes sociales y las pantallas de información del Ayuntamiento.

«Lo que pretendemos con todo ello es paliar los posibles efectos de la nieve, cuando esta aparezca, y que la ciudad no vea afectado su habitual ritmo», explica Carlos Zapatero, concejal de Seguridad Ciudadana. «Llegado el momento, pondremos los medios humanos y materiales necesarios para hacer frente a este tipo de episodios a los que estamos acostumbrados, pero para los que siempre es necesario contar con la colaboración ciudadana. De ahí la conveniencia de informar sobre lo que debemos hacer y sobre lo que cada vitoriano puede aportar», ha indicado el edil.