María Clé ‘recicla’ la Pasarela Cibeles

Los diseños de la vitoriana María Clé han protagonizado este jueves uno de los desfiles inaugurales de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). La colección ‘Cristalinos’ deslumbró al público congregado en los Jardines Cecilio Rodríguez, en el parque del Retiro, con siluetas vanguardistas y un aire de futurismo visible en la mayoría de las prendas. El 80% de los tejidos procede de materiales reciclados, plásticos del fondo del mar importados desde Italia; una característica apenas apreciable para el ojo.

«Ha sido un desfile muy especial, que he vivido con muchas ganas e ilusión pero también con nervios. Estoy acostumbrada a desfilar en otro tipo de recintos, como Ifema, pero lo de hoy ha sido precioso», confesaba la diseñadora, ganadora del certamen ‘El Laboratorio’ organizado por Ecoembes. En un marco incomparable y al son del piano de su amiga Maika Makovski, los modelos lucieron 20 ‘looks’ completos de hombre y mujer en los que los tonos sobrios fueron protagonistas. En esta colección inspirada en Vitoria, también hay espacio para volantes rosas, cuadros blancos y negros, mangas extralargas, rayas marineras, vestidos metalizados y flores como complemento en el pelo.

Una vez superada toda la vorágine que supone la presentación de una nueva colección en la Madrid Fashion Week, la vitoriana se mostraba encantada con el escenario escogido. «En cuanto a logística ha sido más complicado que en ocasiones anteriores, pero el entorno tenía que ser algo similar a lo que yo estaba mostrando. Los pavos reales alrededor, los cristales y, en definitiva, el parque del Retiro han construido una atmósfera ideal».

El ‘feedback’ del público también ayudó en el gran día de María Clé. «Todavía no he tenido mucho tiempo de hablar con la gente, pero algunas personas sí que me han dicho que es una propuesta muy elegante y especial», compartía feliz. Era la primera vez que trabajaba con materiales reciclados y tras la experiencia no cierra la puerta a repetir. «He aprendido a manejar este tipo de tejidos y no descarto volver a emplearlos en un futuro, aunque todavía no sé en qué porcentaje o si será en la próxima colección. La verdad es que no me gustaría que esto se quedara aquí porque valoro mucho las iniciativas relacionadas con el reciclaje», anunciaba.

‘Cristalinos’ no es la primera colección que María Clé muestra en la Madrid Fashion Week. En febrero de 2015 ya conquistó la versión destinada a jóvenes talentos. Esta vez, sin embargo, la inspiración surge de la tierra que le vio crecer y que dejó atrás hace dos años para continuar su aprendizaje en la capital española. «Veo la colección y como inspiración está el paseo de la Senda; Olárizu, donde iba con mi perra, o las escaleras mecánicas del Casco Viejo. No te digo que veas la colección y te evoque a Vitoria, pero para mí es así de una manera directa», revelaba en una entrevista concedida a este periódico.

Ahora mismo y tras un importante trabajo en cuanto a patronaje y modelaje, la diseñadora sólo realiza prendas por encargo y mantiene la parte experimental como uno de los pilares de su trabajo. También colabora con proyectos de fotografía, danza o cine.