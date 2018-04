La lluvia, un tipo con un hacha y noé «Construye un arca, Juan Carlos. Porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá» JUAN CARLOS ALONSO Domingo, 15 abril 2018, 00:57

Llovía por la mañana, cuando descorrí las cortinas confiando ingenuamente en que hubiera cesado aquel aguacero que amenazaba con emular al diluvio universal. Llovía por la tarde, tras la siesta fugaz, cuando miraba por la ventana de mi habitación. Del mismo modo, acabada la cena, seguía lloviendo sobre Vitoria-Gasteiz durante toda la noche de forma intermitente.

Sin tregua, el agua no daba cuartel. Y el moho verde comenzaba a aparecer por entre las costuras de la ciudad. Llovía además de una forma democrática, empapando por igual a conocidos y extraños, a oriundos y foráneos, a políglotas y obtusos, sobre los coches desvencijados y sobre aquel último modelo plateado aparcado frente a mi portal. «Y llovía, llovía», como decía en su canción Henry Stephen: «Porque yo corté una flor, y llovía, llovía».

El estado depresivo en que me hallaba trajo a mi mente aquellas imágenes dantescas que había observado el día anterior, cuando circulaba frente al vertedero de Gardelegi. Allí, visible desde la carretera, chapoteando en el fango del lodazal en que la lluvia había convertido el basurero municipal, campaba a sus anchas una tropa de cigüeñas, en busca de cualquier resto comestible que apareciera a su alcance, abajo, entre los dedos de sus patas infinitas.

Con la solemnidad de un desfile, caminaban ajenas al paisaje, como si la hediondez y la corrupción del entorno, junto al trasiego de vehículos propio de un día laborable, les resultara completamente indiferente. Deambulaban sobre los desperdicios amontonados que, durante decenas de años, a los pies de los Montes de Vitoria, han ido creciendo cada día, como una nueva montaña de cieno que emergiera desde el fondo de la tierra. Aquella visión reprodujo en mi mente la imagen de ese otro ejército anónimo de seres humanos que hurga de contenedor en contenedor, ante la pasividad y la indiferencia de miles de testigos mudos y ciegos.

En una competición sin tregua, se disputaban las cigüeñas sus hallazgos con un enjambre de gaviotas, tordos, cuervos y otras aves irreconocibles ante el pertinaz aguacero que empapaba con terquedad aquel siniestro e inmenso solar.

Habían aterrizado allí a primera hora de la mañana, volando en formaciones anárquicas. Y tras la jornada gastronómica y el paseo matutino, regresaban al caer la tarde a las antenas y torres donde anidaban a lo largo y ancho de los tejados de la ciudad. Y llovía, llovía.

Muchas de ellas habían elegido como hospedaje la azotea del extinto Hotel Gasteiz, ubicado en la Avenida del mismo nombre. Cerrado al público hace años, el vetusto edificio alberga hoy en su tejado un anárquico y sepulcral campamento de cigüeñas empapadas y ateridas, dispuestas a aguantar en el inmenso vacío puesto a su disposición en aquella siniestra terraza, como si de un campamento de refugiados se tratase. Sólo las campanas de la iglesia de Los Ángeles se permiten alterar la monotonía del ruido de las gotas de lluvia golpeando con saña sobre el techo y sus moradores.

En el interior del inmueble del establecimiento hotelero abandonado, apenas se alojan hoy los fantasmas de quienes un día fueron clientes y ocuparon sus decenas de habitaciones y suites; de quienes se emborracharon entre sus paredes, y durmieron, o hicieron el amor, o fueron infieles, o hasta felices, o rindieron alguna fortaleza diciendo un 'te quiero' a modo de santo y seña hasta franquear sus muros.

Esta mañana, cuando he pasado frente a la entrada del hotel, seguía lloviendo. E imaginé por un momento a Jack Nicholson en su interior, tras los cristales opacos de sus puertas cerradas a cal y canto, hacha en ristre, persiguiendo a una mujer que huía aterrorizada en el empeño de conservar su vida. Y hasta intuí el paso fugaz de un niño que franqueaba la puerta y huía despavorido por la calle Adriano VI tratando de hallar refugio entre los setos del parque. Y llovía, llovía.

Fue entonces cuando escuché la voz: «Construye un arca, Juan Carlos. Porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá». Pronto y bien mandado me fui al parque de San Martín con un hacha y me dispuse a talar todos los árboles precisos. Hasta que llegó una patrulla de policía y me llevaron a los calabozos de Aguirrelanda. Pero esa es otra historia. Y llovía, llovía. Mientras tanto, llovía.