Todo listo para la primera noche salvaje del Azkena A primera hora de la tarde empezaron a llegar los primeros festivaleros a la acampada que se encuentra al lado del recinto de conciertos donde hoy da comienzo la cita musical. / Blanca Castillo 'Rockeros' de todas las procedencias ya se dejan notar por Vitoria, que toma el pulso al festival desde la Virgen Blanca al camping de Mendizabala RAMÓN ALBERTUS Viernes, 22 junio 2018, 07:17

De Amberes a Vitoria hay unos 1.300 kilómetros. Jan y Carine tomaron la carretera hace seis días, pararon en Francia y ayer fueron los primeros en llegar al camping del festival. «Es su regalo de cumpleaños», apunta el belga mientras le pasa el martillo a ella para apuntalar la tienda de campaña. «Por Van Morrison sobre todo», reconoce Carine con el sol pegándole en la frente a primera hora de la tarde. Él aprovecha, dice que entre sus favoritos está Chris Robinson, quien actúa esta noche en el mismo escenario que la estrella ruda de 'Wild night'. «Los he visto anteriormente con The Black Crowes, pero tengo ganas de verlo con su propia banda», indica. También reconoce que le disgustó que el grupo Urge Overkill se cayera del cartel hace una semana tras un infarto de su guitarrista. «Era especial por el homenaje a Tom Petty».

Un poco más al oeste de Amberes está la ciudad de Breel. De allí son los jóvenes Lander -belga también, a pesar de su nombre- y Julu. Fueron los primeros en aterrizar en la acampada más sibarita ('glamping') donde las tiendas de campaña ya están montadas, disponen de un buen colchón e incluye desayuno. Para la pareja de 21 años, el trayecto no ha sido tan largo. «Hemos llegado en avión», señala Lander, quien toca el bajo en el grupo emergente Speed Queen, conocido en el circuito musical de su país. La principal razón que les ha traído es ver en directo a MC5.

El programa de hoy Escenario Gold. The Sheepdogs (18.30), Van Morrison (20.15), Robinson Brotherhood (23.00). Escenario Respect. The Soul Jacket (17.30), Rival Sons (19.15), Dead Cross (21.50), MC50- (00.40). Escenario Love. 17:45 Tutan Come (17.45), The Allnighters (19.15). Thee Hypnotics (21.30), Man or Astro-Man (23.30) y Nebula (01.30). Escenario Trashville. Hombre Lobo Internacional (17.00), The Sensational Second Cousins (21.00), Bloodshot Bill (23.00) The 5.6.7.8'S (01.00), Diego RJ (03.00), Toni Love (05.00). Escenario Trashville. The Yelling Kitchen Prince (20.00 y 22.00) y Tomás Cowabunga (02.00) y J. F. León (04.00). En la plaza de la Virgen Blanca. Concierto gratuito de The Sheepdogs (13.30) y 'kalejira' de los Broken Brothers Brass Band por las calles del Casco Viejo de Vitoria (a partir de las 14.30).

Veteranos

También hay festivaleros que reconocen asistir atraídos por «la letra pequeña más que los cabezas de cartel». Como si ver el programa de conciertos fuera un prospecto y verlos en directo la cura. «Llevo once años seguidos, a excepción de uno en el que nació mi hija», dice un «azkenero» extremeño que ha forjado un grupo de amigos en las campas de Mendizabala. «Todo está limpio, somos melómanos y la edad media es más elevada que en cualquier otro festival».

Decenas de 'azkeneros' aprovecharon la tarde para visitar la ciudad y disfrutar del ciclo de conciertos gratuito Osteguna Rock. / Blanca Castillo

La alicantina Julia, que estuvo por primera vez hace ocho años en el Azkena, no olvida la actuación de Queen of the Stone Age. Ha arrastrado consigo a Jorge y a Reme. «Al de las tortitas queremos ver», bromean en referencia a The Yelling Kitchen Prince, el hombre orquesta que toca y cocina al mismo tiempo en el Trashville. Ayer por la tarde calentaron motores en la Virgen Blanca viendo los conciertos del Osteguna Rock que paró durante dos minutos por la concentración feminista en contra de la libertad provisional de La Manada.