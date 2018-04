Las lecturas favoritas de un quinteto de escritores alaveses Para celebrar el Día del Libro, EL CORREO ha reunido a cinco autores de la tierra que nos han sugerido varios libros con los que disfrutar de una buena historia Álvaro Arbina, Eva García Sáenz de Urturi, Karmele Jaio, Pilar Lloves y Marisol Ortiz de Zárate nos recomiendan varias lecturas por el Día del Libro. / El Correo IERA AGOTE Lunes, 23 abril 2018, 00:29

Llega el buen tiempo y con él la necesidad de salir a la calle y disfrutar de planes al aire libre. Coincidiendo con la celebración este lunes del Día del Libro, te proponemos que cojas uno, busques una buena sombra si el sol aprieta y te sumerjas de lleno en alguna de las aventuras que guardan, cual secreto a descubrir, los más de 143 millones de libros que hay publicados alrededor de todo el mundo.

Pero cada vez que nos proponemos empezar una lectura, la pregunta que se nos viene a la cabeza es cuál escoger. Por ello, EL CORREO se ha puesto en contacto con varios escritores y escritoras alaveses para que nos cuenten cuál es el último libro que se han leído, una recomendación para leer, y cuál es su última publicación. Seguro que de todos los títulos que nos han brindado podéis sacar un buen puñado de ideas para vuestra próxima lectura.

Álvaro Arbina acaba de publicar 'La sinfonía del tiempo'. / El Correo

Álvaro Arbina

Último libro que te has leído: 'La mancha humana' de Philip Roth. Para Álvaro, este autor es uno de los grandes escritores americanos. Destaca este título «porque muestra cómo una pequeñez, como un comentario racista hecho sin maldad, puede convertirse en una tragicomedia».

Un libro que recomendarías: 'La ladrona de libros' de Markus Zusak. «Habla sobre el amor por los libros», así lo define Arbina. Cuenta la historia de una niña que se va a vivir con una familia adoptiva en un pueblo cercano a Múnich en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se muestra el interés de la pequeña por la literatura, al tiempo que se narra cómo deberá tomar partido y demostrar todo su valor en tiempos convulsos.

Último libro escrito: 'La sinfonía del tiempo'. Según su autor, es un libro «para leer con tranquilidad, para degustar, tiene un ritmo más sosegado». 60 años de historia a través de la vida de una joven escritora que está embarazada y busca a su esposo.

Parthian books publica la versión inglesa de «Amaren eskuak» de Karmele Jaio. / El Correo

Karmele Jaio

Último libro que te has leído: 'Un debut en la vida' de Anita Brookner. La escritora traza una novela sobre la contradicción entre las aspiraciones de una joven embelesada por la literatura y una vida que siempre termina siendo más prosaica de como la imaginamos.

Un libro que recomendarías: 'Bihotz handiegia' de Eider Rodríguez. «Es un estupendo libro de relatos. Rodríguez sabe captar hasta el detalle más sutil de la vida cotidiana y nos deja entrever con gran inteligencia todo lo que se esconde bajo un gesto, una forma de vestir, una forma de hablar o cualquier otro detalle de un personaje. Deja entrever las contradicciones, los temores y todo lo que escondemos dentro las personas», afirma Karmele, quien asegura que ha «disfrutado muchísimo leyéndolo».

Último libro escrito por ti: 'Orain hilak ditugu'. Se trata de un libro de poemas que, según su escritora, habla «de ese momento de la vida en el que la muerte deja de ser algo abstracto. Habla de la muerte para hablar sobre todo de la vida y de lo importante que es tener presente la muerte para poder disfrutar más de la vida». Por otro lado, este mismo mes de mayo se publica la versión inglesa de 'Amaren eskuak'. 'My mother's hands' ha recibido el English Pen Award y la editorial Parthian books lo publicará en mayo.

Marisol Ortiz de Zárate recomienda un libro del último premio Cervantes. / El Correo

Marisol Ortiz de Zárate

Último libro que te has leído: 'El mono gramático' de Octavio Paz. El camino de Galta, en la India, y un jardín de Cambridge son el punto de partida de una indagación en torno a la palabra y el lenguaje.

Un libro que recomendarías: 'Margarita, está linda la mar' de Sergio Ramírez. El autor es el último premio Cervantes, por ello, «el libro, que trata la historia de Nicaragua, se ha puesto muy de moda», afirma Marisol.

Último libro escrito: 'La fabuladora'. Marisol define el libro como «la historia de tres hermanos que se han criado solos. Es una historia oscura, pero que la hermana mayor edulcora con fábulas».

Eva García Sáenz de Urturi ha terminado ya de escribir la tercera parte de la trilogía 'La ciudad blanca' / El Correo

Eva García Sáenz de Urturi

Último libro que te has leído: 'El perfume' de Patrick Süskind. La escritora vitoriana afirma que vio antes la película y que le gustó tanto que decidió leerse el libro. «Lo que más me gusta es que el protagonista sea un sentido, el del olfato. Es un libro súper conseguido, lo he disfrutando mucho», asegura Eva.

Un libro que recomendarías: 'La vieja sirena' de José Luis San Pedro. Sáenz de Urturi describe esta novela histórica ambientada en el Egipto del siglo III como «una preciosidad».

Último libro escrito: 'Los ritos del agua', la segunda parte de la trilogía de la Ciudad Blanca, es su último libro publicado, pero la gasteiztarra ya ha terminado de escribir la tercera parte que verá la luz próximamente, aunque todavía «no hay fecha de lanzamiento».

Pilar Lloves recomienda un libro sobre el exilio. / El Correo

Pilar Lloves

Último libro que te has leído: 'La sinfonía del tiempo', de Álvaro Arbina. Pilar Lloves describe a Arbina como una «persona excelente y un muy buen escritor», y destaca «cómo trata» a cada personaje del libro.

Un libro que recomendarías: 'El corazón helado' de Almudena Grandes. Un libro que trata el exilio en la Guerra Civil, «donde se ven las esperanzas de la gente, para que podamos entender y darnos cuenta de lo que están viviendo ahora miles de refugiados».

Último libro escrito: 'Guarda mi secreto'. Cuenta la historia de una mujer que no quiere que su hijo, abandonado por ella en 1956, la encuentre en la actualidad.