Kaldearte le sube el telón al teatro sin protocolos

Existe todo un protocolo a la hora de ir al teatro. La puntualidad. La búsqueda del asiento que requiere de un raro ejercicio de contorsionismo para sortear las rodillas del público. El silencio respetuoso. Incluso hay quien todavía se endominga un poquito para asistir a una función, como quien va a misa. Pero todas estas reglas, todos estos corsés, saltan por los aires cuando las butacas son la baldosa y el escenario, la acera. En mitad del montaje, un perro se pone a ladrar, un pequeño berrea, una mujer se saca la teta y se la enchufa a un bebé hambriento y unos críos deciden que aquello no va con ellos y se ponen a jugar a la pelota. Y a nadie parece importarle. Kaldearte, el gran evento de artes de calle de Vitoria, ha vuelto a subirle el telón al teatro más independiente. Más libre. Sin protocolos. Y a pesar de la lluvia.

El viernes arrancó la decimotercera edición de un festival que reivindica el espacio público como escenario. Con 72 montajes a cargo de 38 compañías, el intenso programa le está sacando lustre estos días a las aceras vitorianas con danza, circo, 'clown' y acrobacias en enclaves como La Florida, el Machete, el Arca o la Virgen Blanca, donde el personal alucinó con los franceses Cirque Rouages caminando por el finísimo alambre de la espectacularidad.

Algunas citas de hoy 11.00. Mysterieuses Coiffures, con 'Xori-gizonaren elezaharra', en el kiosco de La Florida. 12.00. Godot con 'Lullaby', en la plaza de los Fueros. 12.30. Ici'bas con 'L'envers', en la plaza de la Provincia. 13.00. Marco Vargas & Chloé Brûlé, con 'Naufragio Universal', en la plaza de Santa María. 13.30. Chapitô de Nouvelle Caledonie con 'Caillasse', en la plaza de la Virgen Blanca. 18.00. Nai con 'Bola bai', en el Jardín de la Falerina. 18.30. Los Moñekos con 'We-ding', en la plaza del Machete. 19.00. Toi D'abord, con 'Tu viens', en la plaza Juan de Ayala. 19.30. Natxo Montero Danza con 'Barbecho', en la plaza de la provincia. 20.30. Clausura. Le Contrebande, con 'Bla Trap', en la plaza de los Fueros.

Que Kaldearte es una de las citas más potentes del calendario cultural vitoriano es incuestionable. Sin embargo, una obviedad se desliza entre el aplauso general del público: la ambición del festival no parece sobrevolar más allá de la ciudad y, como mucho, de la provincia. «Es una pena porque hay espectáculos de mucha calidad, pero creo que no se promociona lo suficiente fuera; hay amigos de Donosti que están muy metidos en esta onda y ni siquiera sabían que este 'finde' hubiera un 'festi' aquí, en Gasteiz», explica Ibai Gurpegui. «El año pasado estuvimos en Edimburgo, en agosto, y no parábamos de acordarnos de que aquí, si hubiera voluntad y medios, también se podría hacer algo tan grande, tan potente», tercia Jasone Muguerza. Efectivamente, el de la capital escocesa es un poderoso espejo en el que la cita vitoriana podría mirarse. Aunque fuera de reojo.

«Pero ya les gustaría a los programadores de Kaldearte contar con el presupuesto y los recursos que tienen en Edimburgo», evidencia Raúl Camino, de la compañía local el Mono Habitado, bregada en ganarse a pulso el aplauso del público en la calle con montajes como aquel 'Primatium' tan simiesco suyo. «No somos conscientes del lujo que tenemos con este festival, tan plural, tan hecho para la ciudadanía», apostilla el artista, «muy emocionado» tras ver el montaje 'Halab', la propuesta de la prestigiosa coreógrafa Sol Picó, premio Nacional de Danza, para las estudiantes de la escuela de danza municipal José Uruñuela. «Es una maravilla lo que ha conseguido con una gente tan joven, en un espectáculo con tanta hormona», destaca el actor y director, reacio, no obstante, a ponerse las gafas de crítico para valorar el trabajo ajeno. «A mí me gusta acercarme al teatro de calle con la misma ingenuidad que lo haría cualquier espectador», dice.

Un tétris de pianos

Esa misma inocencia, algo infantil, tan pura, tan sincera, se percibía ayer en las caras del público al ver a los belgas D'irque et Fien trepando por un tetris de pianos de pared en La Florida. También al disfrutar de los equilibrios entre las balas de paja de los Amer i África en el Arca. Y ante ese hombre que soñó Sol Picó, tocando la guitarra metido en una botella, como esos veleritos sin rumbo que fondean a perpetuidad en un mar de cristal. En esas, observando al público, resulta curioso percibir cómo, en la calle, cada montaje parece tener tantos planos de lectura como ojos disfrutan del espectáculo. «No sé si lo estoy entendiendo, pero me parece precioso lo que hacen estas chiquitas», señala, sincerísima ella, la estupenda Francisca Muñiz, sentada en una de las sillas de plástico de la Plaza España, tan cotizadas estos días como un palco en el Real.

Precisamente la capacidad de atraer al peatón, de captar la atención del despistado, es el gran reto al que se enfrentan los artistas que se dedican al teatro de calle. Lo han comprobado las jovencísimas bailarinas de la escuela José Uruñuela. «Esto ha sido muy, muy diferente a lo que estamos acostumbradas», apunta recobrando el resuello Leire Zubiaga tras su actuación. «Cuando alguien va a verte a un teatro, a un auditorio, tiene una predisposición, pero aquí, en la calle, tienes que seducir al público», señalan, a coro, Laura Alonso y Beatrice Dosantos, alumnas de tercero de profesional.

Entre esas pajaritas con plumas de papel y corazón de colorines que la artista Irantzu Lekue echó a volar en Los Arquillos. Haciendo unas risas con Ganso y compañía en el Machete. Y también teniendo una cita (sin esperas) con Godot en Los Fueros. Al espectador, al público, al caminante, poco le importa estos días si, en medio de una representación, rompe a llover a cántaros. El paraguas se introduce en la función como un elemento más de atrezo y el show continúa. Kaldearte sólo busca cobijo bajo la libertad.