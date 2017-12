Como cualquier taurino tengo mi querencia a tablas, comportamiento arquetípico de los astados mansos a los que hay que picar cerca de la puerta de toriles por falta de valor animal para arremeter al caballo a campo abierto. En el caso que me ocupa se trata de una búsqueda del sector de la plaza donde se siente uno cómodo. Por ejemplo, recurro habitualmente a la literatura en un intento de explicar de la manera menos torpe posible aquello que pretendo transmitir. Y se me ocurre un título del maestro Eduardo Mendoza para comprender aquello que aísla a Vitoria del continente que la circunda. Me refiero a ‘La isla inaudita’, una especie de archipiélago -verde, por supuesto- que tantas veces nos convierte en los raritos del entorno.

Aludo, cómo no, a la bronca permanente que ha hecho su nido a medida en nuestra Casa Consistorial. Pero también, y como consecuencia, a las decisiones contradictorias que se generan dentro de sus muros y afectan a cuanto ocurre fuera. Pongamos esta vez que hablo de la feria taurina, ausente por primera vez este año del ciclo festivo de La Blanca desde tiempos inmemoriales. A nadie se le ocurre cuestionar la de San Fermín en el abarrotado coso de Pamplona ni las corridas generales de Bilbao. San Sebastián, tras el gobierno municipal de EH Bildu, la recuperó en agosto. Aquí, y reconozcamos de antemano los seguidores que no completamos un autobús, ‘ná siquiera’, que diría un castizo.

El Ayuntamiento expone el pliego de condiciones para que algún empresario ose salir del burladero. A estas alturas -Chopera o algún otro proveerá- ignoramos si volverán a verse paseíllos en el Iradier Albero (perdón, Arena) o si el paréntesis de 2017 representa el punto final a las medias verónicas y los pases del perdón. No se sabe en esta ciudad que prohíbe la fauna circense, los burros por Santiago y las aves de cetrería medievales, pero silba ante el arrastre de bueyes y piensa que las rentables vaquillas no sufren el estrés de los toros con cuajo.