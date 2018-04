Irabazi quiere prohibir la presencia de animales del circo en la vía pública de Vitoria Un león enjaulado descansa en Mendizabala durante las últimas fiestas de La Blanca. / Jesús Andrade La formación animalista pretende así evitar la presencia de leones o elefantes encerrados durante las próximas fiestas de La Blanca SARA LÓPEZ DE PARIZA Miércoles, 4 abril 2018, 21:32

A pesar de que los circos con animales están prohibidos en Vitoria, el grupo municipal Irabazi ha ido este miércoles un paso más allá al proponer una fórmula para impedir que estos animales lleguen a la ciudad aunque no participen en los espectáculos. Es habitual que las compañías viajen con ellos, ya que en otras ciudades del entorno sí está permitido su uso para los 'shows' bajo la carpa, por eso el año pasado se pudieron ver leones y elefantes en los aledaños de Mendizabala.

Con el objetivo de que estas escenas de animales salvajes enjaulados no se vuelvan a repetir en nuestra ciudad, Irabazi propone que el pliego de licitación del circo para las próximas fiestas de La Blanca incluya un nuevo punto. La idea es autorizar la ocupación del espacio público solo por los elementos necesarios para llevar a cabo los espectáculos contratados, por lo que, con esta nueva exigencia, los animales no podrían ser expuestos. Esta sugerencia será presentada a los diferentes grupos municipales de la Corporación vitoriana y después podría pasar a debatirse en un pleno para incluirse en un pliego de licitación que todavía no ha sido aprobado.

Óscar Fernández, concejal de la agrupación animalista, confía en lograr el apoyo del resto de grupos políticos para sacar adelante una fórmula que haría replantearse a las compañías circenses que trabajan con felinos o paquidermos la posibilidad de actuar en Vitoria. «Es una medida práctica y legal que serviría para dar un paso frente a la inacción del Gobierno municipal ante esta realidad». Desde 2015, Vitoria es una Ciudad Libre de Maltrato Animal y, tal y como ha subrayado Fernández, esa declaración «debería suponer una ciudad libre de circos con animales, estén en la carpa o encerrados en jaulas».