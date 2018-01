Un informe jurídico revela que el Bakh acogió de manera irregular a Montessori School

La Ciudad Deportiva del Baskonia ha acogido de manera irregular el centro Montessori School Vitoria-Gasteiz durante varios meses. Así se desprende de un informe elaborado por la secretaría general del pleno a petición de EH Bildu. La letrada dice que no se «ajustaría a derecho» el inicio de una actividad educativa en el Bakh antes del 27 de octubre de 2017, día en que entraron en vigor los cambios urbanísticos que abrían la puerta a ese nuevo uso. Sin embargo, antes de esa fecha las instalaciones ubicadas en el Paseo de la Biosfera 2 ya albergaban a Montessori School. En la propia web de este proyecto pedagógico se detalla que se trasladó desde junio.

El informe de la alta funcionaria viene a confirmar la sospecha de EH Bildu de que «en el Bakh se ha desarrollado una actividad educativa de forma ilegal» durante unos meses. Por ello, pondrá hoy sobre la mesa de la comisión de Urbanismo este texto, pedirá al equipo de gobierno su valoración y preguntará si va a tomar medidas, avanzó a EL CORREO Félix González San Vicente, concejal de esta coalición.

La modificación en la ordenación urbanística aprobada por el pleno municipal del 27 de septiembre abrió al Bakh su abanico de usos. La letrada indica que con esta medida se permite que, «siendo un equipamiento privado, tenga posibilidades de oferta similares a la de los centros cívicos de la ciudad». Así, el acuerdo le dio luz verde para desarrollar actividades educativas, sanitarias, culturales y de espectáculos, pero a partir de su entrada en vigor, el 27 de octubre.

La secretaria general va más allá en su informe firmado el 15 de diciembre e incorpora otros datos que llevarán a EH Bildu a pedir que se investigue este caso. Tras consultar a los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, la alta funcionaria indica que «no se ha comunicado ni autorizado el ejercicio de una actividad educativa en Paseo de la Biosfera». Eso sí, detalla que en relación a este asunto, en el Ayuntamiento existe constancia de que un representante de Baskonia Kirol Hiria SLU registró en enero de 2017 «una comunicación previa calificada de ‘ocio infantil’ a desarrollar en ese emplazamiento». Y con fecha de 30 de octubre, se concedió licencia de obras a la misma mercantil para el derribo y construcción de tabiques, instalación de lavabo y dos puertas de acceso a salas «para centro de ocio infantil en el complejo deportivo, con plazo máximo de seis meses». El informe no especifica en momento alguno que los responsables de Montessori School fueran conscientes de las posibles irregularidades urbanísticas que acompañaban a este proceso.

Para el grupo municipal de EH Bildu, «hay un descuadre entre lo que se declara que se está haciendo allí con lo que parece que se hace realmente, porque según la web de Montessori School, no es un centro de ocio sino educativo». Además, a la coalición abertzale tampoco le encaja que «en enero se comunique que se va a llevar a cabo una actividad de ocio infantil, para la que no se necesita la modificación del Plan Parcial que luego se ha llevado a cabo para incorporar el uso educativo. Todo esto no suena bien. Da la impresión de que alguien ha pensado ‘que se instale una actividad, y luego la ponemos al día’. Es un procedimiento que no es trigo limpio».

Por todo ello, EH Bildu ve necesario que se inspeccione la nueva actividad que se desarrolla en el Bakh «para saber si coincide con la declarada o no» y si se están realizando las reformas que se indican en la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.