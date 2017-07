El PP ve «inapropiado» el Palacio Zulueta para el centro de promoción de la industria del vino El Palacio Zulueta, ubicado en el Paseo de La Senda, carece de actividad. / Jesús Andrade Los populares anuncian su apoyo a la iniciativa municipal, pero discrepan de la ubicación porque «no es accesible» y las obras están limitadas al ser un edificio protegido MARÍA JOSÉ PÉREZ Jueves, 6 julio 2017, 13:55

Los primeros movimientos de acercamiento entre el Partido Popular y el PNV que quedaron patentes la pasada semana en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria sumaron ayer un nuevo indicio de entendimiento. Aunque haya que mirarlo casi de refilón porque se produjo en el escenario de las Juntas Generales. Fue en la sesión plenaria de control donde la portavoz popular, Ana Morales, expresó el apoyo de su partido al centro de promoción de la industria del vino que el alcalde Gorka Urtaran ha incluido en el ‘Masterplan Centro’ y que tiene intención de ubicar en el abandonado Palacio Zulueta de La Senda.

«Nuestro grupo lo apoya. Cómo no lo va a apoyar si lo propusimos nosotros», dijo la juntera, en referencia a una propuesta de su grupo que, en realidad, difería en el concepto, ya que ésta se centra en el sector en su ámbito industrial y profesional más que en el museístico o turístico. De cualquier forma, «estuvimos a favor entonces y lo estamos ahora», reiteró antes de matizar que «la ubicación no nos gusta». El motivo por el que el PP no ve apropiada la sede del centro en la mansión ubicada en el Paseo de La Senda es porque «no es accesible» y las obras están limitadas al tratarse de «un edificio protegido». A su juicio, es necesario «hablar de la ubicación», pero «tendemos la mano», reiteró.

Después de que el grupo municipal del PP apoyara al Gabinete Urtaran para propiciar la recalificación del edificio de la calle Dato, que acogió las oficinas de Hacienda del Consistorio y en el que ahora podrán construirse viviendas, y de que la líder municipal del PP, Leticia Comerón, ofreciera al alcalde un triple acuerdo sobre las ordenanzas fiscales de 2018, la activación del ‘Masterplan Centro’ y mejoras en Tuvisa, ayer se produjo el anuncio del PP alavés. Morales expresó el respaldo al proyecto en su exposición de una pregunta al diputado general sobre la valoración del mismo por parte del Gobierno foral. A pesar de que es «competencia del Ayuntamiento», reconoció, «la Diputación podría hacer propuestas», señaló.

Postura en el Ayuntamiento

Ramiro González, que advirtió de que el proyecto está «en fase de maduración», reconoció que el Palacio Zulueta, desocupado completamente desde 2015, «nos parece la mejor ubicación posible». Sin embargo, recordó que se trata de una propuesta municipal por lo que preguntó a la portavoz del grupo mayoritario de la oposición sobre «qué van a hacer ustedes en el Ayuntamiento. Es importante saber si lo van a apoyar o no allí».

El objetivo del Gabinete Urtaran es convertir el singular edificio en un centro de referencia para los profesionales de la industria vitivinícola, un punto de unión entre Vitoria y Rioja Alavesa y también el txakoli de Ayala.