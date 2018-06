Carlos Cano cantaba con ese gusto que le distinguía y el acento granadino elegantemente arrastrado 'María La Portuguesa'. Pero creo que el compañero y autor de la información no se refiere a la poetisa del fado que conmovía a la gente en las tabernas a través de esas letras hermosas sobre amores perdidos y desengaños casados con la soledad. Me cuenta el colega datos sobre la fiebre productora de la marihuana autóctona en pabellones industriales, chalés y pisos sospechosos de proporcionar unos dividendos a las eléctricas de fumando espero. Al calor de bombillas y lámparas luminiscentes hay gente que ha hallado el negocio de su vida hasta el punto de multiplicar por x las cosechas razonables al aire libre. Dicen los policías que saben del asunto que la rentabilidad de cuatro mil euros y pico por kilo no es la pava de una colilla quemada.

Hablan de una maría autóctona que pone al consumidor por las nubes y sólo accede a bajar de ellas para comprar más y alimentar de ese modo el mito de la pescadilla que muerde su propia cola. Que adormece como a los niños recién acunados, que resulta adictiva hasta desbordar los límites cuadriculados de lo ya conocido. Si al final -y al margen de nuestros incuestionables activos en forma de equipamientos, clorofila a punta de pala, solidaridades y notable nivel de vida general- nos van a conocer por la calidad de nuestro cannabis. Álava se precia de ser una provincia exportadora y no iba a quedarse atrás a la hora de liarla, así que vende material a Francia, Inglaterra y esos Países Bajos que los aspiradores de caladas deben de ver Altos.

Marihuana con lábel, pues buenos somos nosotros cuando se trata de ponernos en categoría. Lejos de contentarse algunos con sembrar para consumir y sacarse unos remanentes en metálico resulta que mandamos sin aranceles que valgan allende las mugas. A gente que como la de aquí abrirá el frigorífico a las tantas de la madrugada para meterse algo de sustancia gastronómica al coleto. Que la gusa aprieta.