Un hidalgo vitoriano salva al Principito Antoine de Saint-Exupéry e Ignacio Hidalgo de Cisneros convivieron en el Sahara. / Cambio de Rumbo Historias perdidas de Álava El aviador alavés Ignacio Hidalgo de Cisneros convivió en el Sáhara con el genial escritor Antoine de Saint-Exupéry, al que salvó de las fauces de un perro. A ambos les unió la fraternidad entre pilotos. También le corrigió algunas fantasías FRANCISCO GÓNGORA Viernes, 4 mayo 2018, 01:19

Los libros de memorias de los grandes protagonistas de la historia contemporánea están llenos de suculentas anécdotas que vale la pena recordar. 'Cambio de rumbo', la autobiografía del general vitoriano y piloto pionero Ignacio Hidalgo de Cisneros (Vitoria, 1894-Bucarest, 1966) está llena de ellas. Algunas de las más divertidas ocurrieron a finales de los años veinte durante su periplo en Cabo Juby, un puesto militar ubicado en el Sahara español, donde conoció al autor de 'El Principito', una de las obras más leídas y brillantes de la literatura universal. Así lo cuenta.

«Nos sorprendió Cabo Juby, que desde el aire nos pareció la cosa más desolada y triste del mundo… Todos los españoles vivían en el fuerte, de donde jamás les vi separarse más de cien metros. Fuera del fuerte vivíamos los aviadores españoles; y en una casucha improvisada el responsable en Cabo Juby de la compañía francesa de aviación Latecoère, con dos mecánicos también franceses... El representante se llamaba Antonio Saint-Exupéry. Fue la primera persona que vimos al llegar, pues en nuestro primer aterrizaje nos ayudó desde tierra para que no nos metiésemos en alguna duna de las muchas que había en el llamado aeródromo».

Las condiciones de vida en el desierto eran muy duras. Mascar arena era como respirar, algo continuo. Las dunas se formaban de la noche a la mañana y la arena era tan molesta que no dudaban en afeitarse la cabeza para evitar que se les metiera entre el pelo. El viento a todas horas era una pesadilla y alejarse de Cabo Juby era entrar en terreno enemigo. Cualquier aterrizaje forzoso podría atraer a grupos de atacantes (marroquíes).

Antoine de Saint-Exupery ( Lyon, 1900-Marsella, 1944) se había hecho aviador durante el servicio militar. A través de su amistad con el también piloto y pionero de la aviación Henry Guillaumet, fue aceptado en la compañía Latecoère (la futura Aéropostale y luego germen de Air France), donde a su vez entablaría una larga amistad con otro aviador, en aquel entonces ya considerado un loco héroe francés, Jean Memoz. Los tres pilotos protagonizarían a lo largo de sus azarosas vidas algunas de las hazañas más conocidas durante los primeros años de la aviación en Europa, Medio Oriente, África, América del Sur y el Océano Atlántico.

En 1926, Antoine se integró en la escuadrilla de pilotos que cubrían los tramos de «la Línea» que transportaba el correo entre Toulouse, Barcelona, Málaga, Tetuán, Sahara español, hasta los antiguas colonias francesas, en lo que luego sería Senegal. A finales de 1927, fue destinado como jefe de escala en Cabo Juby, entonces bajo administración española, donde inició con cierta constancia su vocación literaria.

«La vigilancia por la noche en el aeródromo era muy pesada para el personal», continúa escribiendo Hidalgo de Cisneros en 'Cambio de Rumbo'. «Pues tenía a casi la mitad de los soldados ocupados con este servicio. Se me ocurrió que algunos perros podrían ayudar a guardar el aeródromo. Me mandaron de Canarias un perrazo con cara de pocos amigos, pero me resolvió el problema pues desde entonces un solo soldado, acompañado del perro, vigilaba el aeropuerto y no había cuidado que se acercara por allí nadie. Hablo de este perro pues estuvo a punto de ocasionar un verdadero drama. Saint-Exupéry y yo nos habíamos hecho bastante amigos: Me gustaba charlar con él. Era culto y buena persona. Solía invitarlo a comer frecuentemente con nosotros. Lo tratábamos con confianza y afecto, como se trata a un compañero de aviación. Nos ayudábamos mutuamente en todo lo que podíamos. Nuestras relaciones eran muy cordiales y todos estábamos encantados con él».

El propio escritor francés habla de esta fraternidad entre aviadores en sus obras. Cuando describe sus días en la Guerra Civil española acompañando a un grupo de milicianos anarquistas recuerda los días de Cabo Juby. Entre ellos encontrará «un ambiente de camaradería y fraternidad» que le recordará al que vivió «entre los compañeros de la Aeropostal, aquellos pioneros del aire que arriesgaban la piel por un tesoro más sagrado que sus propias vidas: el correo que entonces transportaban, una causa que transcendía a su propia individualidad».

Junto a aquellos milicianos hallará «los mismos dones, los mismos riesgos, la misma ayuda mutua» y hasta una «imagen elevada del hombre», explica Montse Morata en un ensayo sobre Saint-Exupery y su período de corresponsal de guerra en España.

«Una noche, estando en mi habitación», cuenta el jefe de la aviación republicana, oigo cerca de mi ventana grandes voces pidiendo socorro. Salgo inmediatamente y encuentro a Saint-Exupéry tirado en el suelo, tratando de defenderse de aquel perrazo que ya le había mordido en un hombro y que lo atacaba con verdadera furia. Intenté separarlo, pero no había manera de que soltase su presa hasta que le dí un golpe en la cabeza con un montante de avión que por casualidad encontré por allí, dejándolo medio atontado. Así pude liberarlo de aquella fiera. Llamamos inmediatamente al médico, que le curó heridas y un ataque muy fuerte de nervios producido por aquella desagradable aventura, que había estado a punto de terminar con el que poco tiempo después sería admirado por todos como un gran escritor y como uno de los héroes más populares de Francia. Tuve un verdadero disgusto con este accidente. Por fortuna no fue tan grave como temíamos. A la semana estaba bien, celebramos su curación dándole un gran banquete en el que Saint-Exupéry hizo, en un pequeño discurso, un formidable canto a los pilotos del desierto (en aquella época estaba escribiendo su célebre libro 'Correo del Sur'), y después hizo una serie de juegos de manos que nos divirtieron mucho».

Una piel de león

«Un día Saint-Exupery, su mecánico y dos aviadores españoles con una piel de león muy vieja y estropeada, que no sé de donde habían sacado los franceses, hicieron varias fotografías que pasarán a la historia. Se cubría uno de ellos con la piel del león y a cuatro patas subía por una duna virgen, marcando en la arena las huellas con las garras de la piel. Desde tierra parecía un poco burdo, pero cuando revelaron las fotos que les hicieron desde el aire con una de nuestras máquinas aéreas, todos nos quedamos sorprendidos. Parecía enteramente un león de verdad que había llegado a lo alto de la duna y se había detenido ante el ruido del avión que lo estaba retratando. Yo no volví a pensar en estas fotos hasta que en el año 1929 o 1930, viendo 'La Ilustración Francesa', encuentro un artículo de un conocido escritor en el que describe su viaje a África. Al hablar de nuestra zona del Sáhara dice, muy serio, que vieron varios leones y, como comprobación, publica dos de las fotos hechas con la vieja piel del león de Cabo Juby por Saint-Exupéry y compañía.

Durante el tiempo que pasé en Cabo Juby tuvimos suerte, pues no cogieron los moros ninguna tripulación de la Latecoère. Hubo algún aterrizaje forzoso, pero sin dificultad se pudo salvar a los tripulantes. He visto después algunos relatos sobre la época de Saint-Exupéry en Cabo Juby, que no son verdad o son muy tendenciosos. Se cuentan aventuras fantásticas para salvar no sé cuantas tripulaciones. Cualquier persona que conozca el desierto ve enseguida que esos relatos no pueden ser ciertos. Cuando un avión caía en el interior y había gente, no existía más solución que tratar con los moros el rescate o mandar una columna para recuperarlos. Pero ni el mando francés ni español mandaron nunca fuerzas para esto. Yo creo que Saint-Exupéry, para ser un gran héroe, no necesita inventarse aventuras fantásticas».