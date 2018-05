HENRIKE KNÖRR, EL RELATOR Han pasado 10 años de la muerte de Henrike, pero hay algo en quienes le quisimos que resiste Henrike Knörr, en la sede de Euskaltzaindia. / Nuria González FÉLIX MARAÑA Miércoles, 2 mayo 2018, 16:56

Han discurrido diez años desde la muerte de Henrike Knörr Borràs (1947-2008) y hay algo en quienes le quisimos que resiste, un sentimiento de presencia que se traduce en una suerte de aliento vital, que restaña en parte, aunque sólo en parte, el vacío. Una estela en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz, la ciudad en la que plantó raíces desde niño, recuerda a los viandantes del tiempo los valores sobre los que cimentó su vida, arrebatada en plena madurez. José Antonio Salazar y Patxo Fernández de Jáuregui, creadores de la estela, han querido asentar, aquí, en la tierra, la solidez del árbol que fue Henrike, sus raíces (su familia), el libro (el canto de la ciencia) y la pluma, testigo de su inquietud, que nuestro amigo recogía en libretas incontables, dando memoria a la actividad de los demás, pero también la suya; de toda su ejecutoria en la Cultura, pero también de los contemporáneos. Nada de lo humano le era ajeno y su dedicación fue tan ejemplar como imborrable.

En este tiempo, se han realizado diversos actos públicos dedicados a su memoria, y algunas publicaciones, la principal, el compilatorio de sus trabajos, con el adenda de una bibliografía del académico, realizada por su hijo Garikoitz. En 2013, publicamos un libro en diez idiomas, 'Allí [Poema para Henrike Knörr]', escrito por Carlos Aurtenetxe, políglota edición que quiere refrendar la universalidad y la apertura al mundo del recordado amigo. En la presentación de dicho libro, con la concurrencia de toda su familia, y el canto emocional de sus hermanos Gorka y Natxo, resalté una de las cualidades más sobresalientes de quien fue reconocido por su maestro y amigo Koldo Mitxelena como alma máter del renacer del euskera en Álava. Porque de todas las cualidades que sobresalen en su conducta se distingue, sin titubeos, la generosidad, prima hermana de la solidaridad: la entrega, la actitud de servicio, el miramiento de los demás, la consideración del otro. Pudo este hombre haberse dedicado a su cátedra, y sólo a su cátedra, a sus estudios, y sólo a sus estudios, a lucir y lucirse, y no lo hizo: se dedicó a los demás.

Y esa cualidad central de la vida intelectual de Knörr se resume en su papel de relator, de haber sido el hombre que ponía en relación a unos con otros, que aportaba un dato, una idea, de donde salía una línea de investigación; que hacía esfuerzos por estar presente, y estaba, en los más diversos actos culturales, para apoyar, reconocer, desde la discreta presencia, el valor de los mismos. Para alentar a los demás. En el homenaje que le dedicamos en la revista 'Piedra de Rayo' lo decía con otras palabras: A poco que se le conocía, Henrike iba creciendo ante uno y provocaba en los demás la conciencia de sentirse queridos. Fue amigo de los que no pensaban como él, de los que pensaban como él, incluso de los que no querían pensar, que hay muchos que se resisten, porque el pensamiento, además de crearle a uno problemas, también incomoda, y mucho, a los vecinos, en estos tiempos de consumo, negación y titubeo. Fue amigo incluso de quienes no se lo merecieron: he ahí un rasgo más de su conciencia humana.

Atender a los demás, estar con los demás, ayudar a los conciudadanos en el camino, no sólo es una obra de generosidad de quien practica estas virtudes civiles, sino que es un elemento de desgaste emocional y vital, y cuesta mucho tiempo, muchas energías, grandes insatisfacciones, pero él lo hizo. De todas las múltiples profesiones que desarrolló Henrike Knörr, ninguna es para mí más querida que esta profesión sin nombre formal, pero que atiende a la entrega y mejora de lo mejorable, a procurar el desarrollo de cuestiones y asuntos que interesan a la comunidad. Así, en el currículum de Henrike Knörr debería constar el título de Catedrático de la Solidaridad. Luis Alberto Aranberri, Amatiño, presente en 2013 en la presentación de aquel libro, destacó luego con admiración en sus publicaciones esa 'profesión' relatora de Knörr. No aparece en el catálogo de oficios, pero acaso sea el más humano de todos.

El Ayuntamiento de la ciudad que le honró, a título póstumo, con la máxima distinción, y donde ancló su acción y mirada al mundo, ha incorporado una leyenda, dando cuenta de la figura intelectual y humana de Henrike Knörr, en la que destaca unas palabras que escribí en este papel hace diez años: Dice un proverbio oriental que no muere el amigo cuando deja tanta memoria. Cuando un hombre como él nos deja tanto, su muerte es, aunque dolorosa, una 'pequeña muerte', como diría el poeta. Siempre me dije que Henrike no se había ido muy lejos.