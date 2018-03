La Hacienda de Álava devolverá 113 millones e ingresará 77 en la Renta Las oficinas de Hacienda, durante la anterior campaña de la Renta. / Rafa Gutiérrez La campaña arrancará el próximo lunes 9 de abril. Contará con un nuevo Programa de Ayuda y más días de atención al público JUDITH ROMERO Lunes, 26 marzo 2018, 13:23

La renta del ejercicio 2017 llega con varias novedades para los contribuyentes alaveses. La campaña comenzará en Álava entre los días 9 y 11 de abril en función de las distintas modalidades de presentación y el 20 de abril en entidades financieras. El envío de declaraciones preconfeccionadas comenzó la semana pasada, y se espera que los alaveses completen un total de 175.700 declaraciones, de las cuales el 67% tendrá un resultado a devolver y un 28% a ingresar.

«Queremos que esta campaña sea más ágil y eficaz, hemos enviado el 64% de las declaraciones preconfeccionadas a los domicilios y esperamos aumentar la cifra de usuarios de Rentafácil que las aceptan a través del teléfono móvil», ha afirmado José Luis Cimiano, diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Entre los principales cambios se encuentran la ampliación del periodo de campaña y días de atención al público y el nuevo Programa de Ayuda para las modalidades Rentared y Autorrenta. Un total de 9.660 alaveses lo utilizaron para confeccionar su propia declaración en el ejercicio anterior.

Las oficinas de la calle Samaniego de la capital alavesa contarán con cuatro nuevos puestos de atención y un total de 70 personas gestionarán el 72% de las declaraciones gracias a un refuerzo de 48 empleados en Vitoria, Llodio y Laguardia. Quienes reciban su borrador mediante Rentafácil, que remitirá 113.045 declaraciones, pueden expresar su conformidad por teléfono, a través de internet y en entidades financieras colaboradoras. «Hasta 4.656 contribuyentes confirmaron la suya con el móvil el año pasado», ha apuntado Ciminano.

Balance de -35,6 millones

Hacienda espera devolver 113 millones y recaudar 77, por lo que obtendrá un balance negativo de 35,6 millones. Los contribuyentes alaveses que no ejerzan actividades económicas, quienes no hayan vendido su vivienda habitual en 2017 y quienes no hayan realizado más de tres operaciones de venta de valores mobiliarios o inmobiliarios podrán completar sus declaraciones en las oficinas de Vitoria, Llodio o Laguardia. Para ello deberán pedir cita previa a partir del 9 de abril en www.araba.eus o el 901504030.