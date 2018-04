La Hacienda alavesa detecta 2,6 millones de euros sin declarar en el extranjero durante 2017 Ramiro González y José Luis Cimiano. / Rafa Gutiérrez El Servicio de Inspección ha obligado a cinco contribuyentes alaveses a regularizar sus bienes, tributarlos y a abonar también los intereses de demora NURIA NUÑO Miércoles, 18 abril 2018, 11:20

La Hacienda alavesa detectó el pasado año un total de 2,6 millones de euros sin declarar en el extranjero, obligó a los cinco titulares de esas cantidades a regularizar sus bienes, a tributarlos y a abonar los intereses de demora. Además, la Inspección les impuso sanciones por un importe de 354.715 euros por la comisión de infracción tributaria, «al detectar incongruencias entre lo declarado y lo tributado».

Así lo ha desvelado este miércoles la Diputación foral de Álava a través de un comunicado en el que explica que estas cantidades se han detectado a través del denominado modelo 720, que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero. En concreto, fueron 280 los contribuyentes que realizaron este trámite sobre sus bienes y derechos en países extranjeros a fecha de 31 de diciembre de 2016.

La obligación de realizar esta declaración comenzó en 2014 y, desde esa fecha, la presentación de la declaración solo se tiene que formalizar «cuando el valor conjunto respecto a lo declarado se incremente en más de 20.000 euros».

45 expedientes y 13 contribuyentes

Desde el año 2014, un total de 1.985 contribuyentes alaveses han presentado estas declaraciones de bienes en el extranjero, que son comprobadas por el Servicio de Inspección de la Hacienda foral. Éste abre expedientes si detecta discrepancias con respecto a las declaraciones presentadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto de Sociedades.

Desde la puesta en marcha de este modelo han sido 45 los expedientes abiertos y 13 contribuyentes han sido obligados a declarar 7,2 millones de euros. Se trata, en todo caso, de deudas tributarias generadas al detectar incongruencias entre lo declarado en el modelo 720 y lo tributado.

Según ha detallado la Diputación, las sanciones son superiores en los supuestos en que el contribuyente oculte bienes en el extranjero y no los declare en el modelo. En ese caso, las sanciones ascienden al 150% de la cuota resultante de incorporar en la base imponible el importe íntegro de los bienes no declarados en el modelo 720, que además no prescriben en ningún caso.