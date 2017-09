Green Day abraza el collage de Joseba Elorza El ilustrador y animador vitoriano ha realizado para la banda californiana el ‘lyric video’ del tema ‘Too Dumb to Die’, donde plasma su inconfundible estilo Joseba Elorza posa junto a una pantalla en la que aparece un fotograma de ‘Too Dumb to Die’, el tema de Green Day para el que ha realizado un ‘lyric video’. / Igor Aizpuru NURIA NUÑO Viernes, 22 septiembre 2017, 09:45

Dicen que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. A Joseba Elorza le llegó la suya en 2008, cuando un encargo que cruzó el charco cambió el rumbo de su vida. La mítica revista ‘Esquire’, por cuyas páginas han desfilado grandes firmas literarias comoErnest Hemingway, F. Scott Fitzgerald o Tom Wolfe, llamó a su puerta para pedirle que ilustrara un extenso artículo sobre coches americanos. Nueve años después, otra propuesta laboral remitida desde el país de las barras y estrellas le ha dado un nuevo impulso a su trayectoria. ¿El cliente? La discográfica Warner Bros. Records, que puso los ojos en su trabajo artístico para encomendarle la realización de un ‘lyric video’ –el formato audiovisual del momento, en el que la letra de una canción se roba el ‘show’– al objeto de promocionar el tema de uno de los artistas de su catálogo:nada menos que Green Day.

Pese a las «dudas y el miedo inicial por tamaña responsabilidad», el joven ilustrador y animador vitoriano aceptó con entusiasmo el reto. El resultado ha dejado más que satisfecha a la mítica banda californiana, que ha abrazado el inconfundible estilo de Elorza hasta el punto de calificar como ‘masterpiece’ (obra maestra) su personalísimo collage animado;que ha servido para poner en imágenes ‘Too Dumb to Die’, una de las canciones que forman parte de ‘Revolution Radio’, el duodécimo álbum de estudio de Green Day, lanzado a finales de 2016.

Vídeo. Lyric video de 'Too Dumb to Die', la pieza realizada para Green Day

«La discográfica, la banda y sus fans, que suelen ser los más críticos, han quedado muy contentos; y yo también –destaca Elorza–. Además, la libertad que me dieron fue total; algo inusual cuando se trata de grandes clientes, que procuran tener un máximo control sobre el trabajo final. En este caso, la relación fue muy fluida y sólo me plantearon dos premisas: que en algún momento debían aparecer los miembros de la banda y, obviamente, la letra de la canción, al tratarse de un ‘lyric video’», apostilla MiraRuido, seudónimo con el que firma también sus trabajos.

‘The Hollywood Reporter’

Desde el 8 de septiembre, fecha en la que Green Day subió a las redes sociales su creación –que ya acumula más de 1,3 millones de reproducciones solo en su canal oficial de Youtube– han sido muchas las propuestas que le han remitido. «Está siendo una locura, pero aún no me he decantado por ninguna; tengo que valorarlas», sostiene.

Arriba imagen del videoclip ‘Poligrafo Bakarra’, tema de la banda Berri Txarrak. Abajo a la izquierda spot para el aniversario de National Geographic Channel en España. Abajo a la derecha un trabajo personal. / Joseba Elorza

Lo curioso es que, como le ha sucedido desde aquel primer encargo, la inmensa mayoría de las ofertas procede del extranjero. Así, ‘Esquire’ no es la única cabecera norteamericana que ha puesto los ojos en sus coloridos e inquietantes collages. «Algunas de mis ilustraciones se han publicado en medios como ‘The Wall Street Journal’, ‘The Hollywood Reporter’ y en la revista de la cadena deportiva ESPN; y también en la británica New Scientist», detalla con humildad.

En España, «podría contar con los dedos de una mano los trabajos que he realizado», apunta. Entre éstos, sobresale su proyecto para Berri Txarrak, que englobaba la ilustración y el diseño de un triple cedé y vinilos del álbum ‘Denbora da poligrafo bakarra’; además de tres videoclips para la banda vasca. En su currículum, destacan asimismo los spots que ideó para festejar el decimoquinto aniversario del canal National Geographic.

Vídeo. Piezas creadas para el 15 aniversario de National Geographic España

Además de Berri Txarrak y Green Day, MiraRuido ha puesto su talento al servicio de otras formaciones como las norteamericanas Air Review –para ellos creó en el año 2014 el videoclip de ‘Young’– y The Ones You Loved, a quienes brindó sus collages animados para su canción ‘Nightmare’.

En los Estados Unidos, verá también la luz en octubre otra de sus creaciones. El ilustrador y animador alavés ha colaborado en dos episodios de ‘Lore’, la nueva serie de terror producida por ‘Amazon Studios’. La ficción está basada en un popular ‘podcast’ que combina documental, narración, mezcla de historia y fantasía para explorar el «trasfondo real oculto tras las historias terroríficas de la cultura popular», adelanta Joseba Elorza.

A la espera de este estreno, MiraRuido sigue ampliando su universo creativo; el mismo que ha ido concibiendo y definiendo de modo autodidacta, gracias al visionado de cientos de tutoriales y practicando miles de horas para ganar destreza con el Photoshop. «El lápiz no satisfacía mis necesidades creativas. Siempre me he manejado mucho mejor con el ratón del ordenador, que ya es una extensión de mi mano. Aunque, en realidad, me formé como técnico de sonido. Trabajé un tiempo al otro lado de la ‘pecera’, en ‘Radio Vitoria’. Durante aquellos años hacía piezas instrumentales y realizaba collages en mis ratos libres; más que nada como afición –rememora–. Poco a poco, fui recibiendo más encargos hasta que llegó un punto en el que tuve que elegir qué camino quería seguir. Lo tuve claro. La obsesión por crear siempre me ha perseguido», confiesa.