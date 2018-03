Les juro que se trata de un hecho verídico, como decía un humorista andaluz en su tiempo con tanta gracia, o menos, que caspa. Lunes por la noche en la barra de un establecimiento hostelero en Portal de Castilla. Una señora grande como un ‘castell’, de irrebatible acento catalán, pide jamón del bueno y pan a tono durante su parada sin fonda camino de un hotel en las inmediaciones de Pamplona. «Vamos ya para allí porque nos han dicho que Vitoria no merece la pena, que no hay nada que ver». La doña confiesa al propietario del local que su familia conoce «muy bien» Bilbao y San Sebastián. Servidor oye la conversación aun sin querer, simplemente por el efecto colateral de la proximidad. Y no sabe si beber vino o taponar la vía interna por la que la sangre propia amenaza con escapar del cuerpo. Lo siento, el firmante es muy de la tierra. Capaz de destriparla dialécticamente salvo para blandir la espada en su defensa cuando la atacan desde fuera.

Los hábitos mudan sin revoluciones costumbristas sangrientas. Me refiero a que pasarán más de mil años, mucho decir esta exageración, hasta que el personal con opciones de marchar por estas fechas decida quedarse. No llegamos a los extremos de agosto, en los que el Ayuntamiento debería de dictar servicios mínimos para velar por la capital alavesa, pero a nada que se añadan jornadas por delante y detrás a un fin de semana rebrota la tendencia a la huida. Así que para autóctonos y turistas ahí quedan unos cuantos señuelos, al margen de las manifestaciones piadosas de la época, a modo de programación. La municipalidad, incluso, se plantea abrir a las visitas el palacio renacentista de Villa Suso y la puerta que guarda la fachada plateresca de Escoriaza-Esquível. Y agrega otros planes en el Casco Medieval y el legado arquitectónico de ese Olaguíbel sin par. ¿Echan algo en falta? Ya, el tono verde diferencial. Calma, que los coches eléctricos vienen a aplicar una nueva capa acrílica color esmeralda.