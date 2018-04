Foronda encuentra un aliado en San Sebastián Uno de los aviones de Vueling desviados a Foronda / Asociación Juntos por Foronda El teniente de alcalde donostiarra pide «implicación» al Gobierno vasco para que Vitoria «sea el principal aeropuerto de Euskadi» SALVADOR ARROYO Martes, 10 abril 2018, 01:09

Son ya 53 los vuelos desviados desde Loiu por climatología adversa en apenas tres meses; más de la mitad del total de 2017 (91). Ninguno acabó en Foronda. Esas son las cifras que han llevado a reabrir el debate sobre la idoneidad de que la instalación bilbaína continúe siendo la referencia aeroportuaria de Euskadi. Y el 'pero' más rotundo ha llegado desde el Ayuntamiento de San Sebastián. Su teniente de alcalde, el socialista, Ernesto Gasco, que fue viceconsejero de Transportes entre 2009 y 2012, emplazo ayer al ejecutivo de Lakua y a las tres sociedades que promocionan los aeródromos de la Comunidad a «implicarse» para que Foronda sea «el principal aeropuerto de entrada y salida de vuelos».

«Las agencias promotoras de Hondarribia (Ortzibia), Vitoria (VIA) y Loiu (Bilbao Air) deben trabajar conjuntamente para que Foronda, pueda convertirse, por proximidad, en el aeropuerto de referencia». Y no solo para vuelos nacionales o continentales, también para los transoceánicos, gracias a su «fenomenal pista» de 3,5 kilómetros. «Eso sí, con un funcionamiento 24 horas, no como sucede hoy», apostilla. San Sebastián da respaldo así al mensaje que se defiende sin fisuras desde Álava. Gasco, de hecho, va más allá: la elección de Foronda «garantizaría la seguridad de los viajeros y acabaría con el pánico, con el miedo de esos aterrizajes y despegues en Loiu» cuando sufre los latigazos del viento sur.

El concejal socialista pide, en definitiva, que se recupere la idea de 'un aeropuerto, tres terminales' para Euskadi, con Foronda en el eje. Sugiere, incluso, nuevas denominaciones para la instalación de La Llanada: «Aeropuerto Internacional de Euskadi o Aeropuerto Internacional Bilbao-San Sebastián-Vitoria, porque, es indudable que Bilbao es una marca de prestigio internacional».

La reflexión de Gasco obtuvo una respuesta inmediata de Arantza Tapia. La consejera de Infraestructuras del PNV subrayó que la complementariedad de los tres aeropuertos vascos «no es algo nuevo sino que ya está planteada desde hace años»; defendió la implicación de su Gobierno incluso en la búsqueda de nuevas aerolíneas dispuestas a operar con Vitoria «desde diferentes ciudades europeas» -a través de su participación en VIA- y apuntó como principal problema a la falta de un H-24 (operatividad plena) que «es responsabilidad del Estado».

Tapia incidió en que el Gobierno vasco «hará todo lo que esté en nuestra mano» para revertir esa restricción horaria. Algo que también se aseguró el pasado año, en plena negociación presupuestaria entre el PNV y el Gobierno de Rajoy. Pese a que recuperar el H-24 era «prioritario» para las instituciones alavesas, con gobiernos jeltzales, el acuerdo alcanzado con Madrid ignoró a Foronda.