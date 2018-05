Fomento descarta que el AVE Logroño-Miranda atraviese Rioja Alavesa Elciego era uno de los municipios que iba a resultar más afectados si el TAV cruzase Rioja Alavesa. / David Lamaza La alternativa más agresiva para el territorio, una de las cuatro que se barajaban para esa conexión, ha quedado invalidada SALVADOR ARROYO Jueves, 17 mayo 2018, 18:03

El Ministerio de Fomento ha descartado que el tren de alta velocidad que conectará Logroño con Miranda vaya a atravesar la Rioja Alavesa. El presidente del PP en el territorio, Iñaki Oyarzabal, ha confirmado esta mañana en un foro organizado por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (Abra) que la alternativa que suponía una mayor afección para el territorio, queda invalidada porque el departamento que dirige Iñigo de la Serna no contará con ella el próximo julio, cuando dará a conocer las opciones que van a optar en la fase de estudio informativo. «El propio ministro me ha confirmado que va a ser así, Rioja Alavesa no estará afectada por el trazado», ha ratificado el máximo responsable de los populares en Álava.

Este mensaje pone fin a la incertidumbre sobre un posible corredor (cuatro eran las opciones barajadas) que hubiera tenido un notable impacto ambiental y económico. Los técnicos de Fomento lo han desechado pese a ser la opción más barata (710 millones de euros) que había sobre la mesa. Los 57 kilómetros de vías con 4,8 de túneles y 7,2 de viaductos la convertían, además, en la ruta con el tiempo de viaje más corto entre las dos ciudades, apenas 20 minutos, otra de las claves para un proyecto ferroviario que se ha ideado con el objetivo de que Logroño tenga salida AVE hacia la red de la meseta.

El presidente de los populares de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha realizado el anuncio durante una reunión organizada por los bodegueros de Abra y la Cuadrilla a la que han acudido representantes políticos de todas las formaciones con representación en el territorio.

Calma

Tan sólo la posibilidad de que el trazado discurriese por Rioja Alavesa había llenado de «inquietud y preocupación» a la comarca vitivinícola. El anuncio del ministro Íñigo de la Serna a finales del pasado ejercicio dejó «sorprendidos» a los responsables políticos de la zona, ya que hasta ese momento no conocían que existiese esa alternativa. Incluso el lehendakari Iñigo Urkullu aseguró que «no contemplaba» esta alternativa. Por eso, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy probablemente les habrá calmado.