La Fiscalía sube a 18 años y medio su petición para el exprofesor acusado de acosar y abusar de dos alumnas y una compañera Los abusos supuestamente se produjeron en el Instituto Agrario de Arkaute. / El Correo Dos peritos dicen en el juicio que el docente tiene un «trastorno de personalidad» que le impide ser consciente de que «puede crear malestar». DAVID GONZÁLEZ Jueves, 24 mayo 2018, 14:34

Tras casi cinco horas de plenario, el caso del exprofesor del Instituto Agrario de Arkaute ha quedado visto para sentencia. Y con sorpresa final. La fiscal del caso, juzgado ayer y hoy en la Audiencia Provincial de Álava, ha elevado hasta dieciocho años y medio su petición para este docente, acusado por dos alumnas y una compañera de centro de abusos sexuales y acoso. El Ministerio público ha añadido un posible delito de coacciones a los ya registrados; tres de abuso sexual continuado, dos de acoso y uno de agresión sexual. Se han adherido a esta solicitud la acusación particular y el Gobierno vasco, que pide otros quince meses extra para este hombre.

La abogada del profesor, en un alegato de casi media hora, ha reclamado su absolución. A su entender, no se produjo ninguno de los delitos descritos. Este hombre está procesado por mandar, fundamentalmente en el curso 2015-16, . Para su letrada, «no ha quedado acreditado ninguno de los delitos». Es más, considera que los mensajes «quizá fueron inapropiados pero no tuvieron carácter sexual. No fueron vejatorios, sino halagos a la persona». Algunos, como se leyó ayer en la primera sesión de la vista oral, hacían referencia «a ese vestidín que resalta tus curvitas». Una estudiante incluso testificó que este maestro le tocó «el culo, el pecho o la cadera» hasta en quince ocasiones cuando esperaba el autobús para irse del centro.

A juicio de la defensa, todo se debe a una interpretación errónea de estas mujeres. «El temor es libre, no es punible». Basó su alegato en la declaración, esta mañana, de dos peritos. Estos han descrito al procesado como una persona «con trastorno de personalidad de tipo histriónico». Es decir que, según su valoración, este hombre busca «ser el centro de atención». ¿Cómo? «Siendo seductor, pero sus señales se malinterpretan y el no sería consciente de causar un mal, él la ve como algo complemantente normal». Estos expertos alegaron que «no hay indicios de que sea un acosador sexual».

Órdenes de alejamiento

Esta versión choca por la dada por las tres presuntas víctimas. Las tres -«que no tenían relación entre sí y a pesar de ello han relatado hechos similares», según la representante del Ministerio Público- relataron ayer la recepción de mensajes subidos de tonos, tocamientos y, una de ellas, incluso fue acorralada en una sala. Estos incidentes, como suele ocurrir en los delitos de índole sexual, ocurrieron casi siempre a solas. Sin testigos. En el caso de la compañera de trabajo del profesor, los incidentes se encadenaron desde 2007 hasta el curso 2015-16.

Aparte de los 18 años y medio de cárcel exigidos por las diferentes acusaciones, también se le pide entre siete y 16 años de alejamiento sobre sus víctimas, de un mínimo de 7.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil subsidiaria y el veto a que ejerza su profesión durante una década.

El caso ha quedado visto para sentencia. El fallo de la Audiencia Provincial de Álava, el máximo órgano judicial del territorio, se espera en unas dos o tres semanas.