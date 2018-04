H&M, una de las firmas barajadas para el plan de San Prudencio, cierra en el centro de Bilbao H&M cerrará la tienda que se encuentra en la plaza Moyua de Bilbao. / Luis Ángel Gómez El gigante sueco, contactado para ser motor de la operación comercial de Vitoria, dice que su 'buque insignia' en Euskadi no cumple los ratios de rentabilidad I. CUETO | L. GÓMEZ Jueves, 5 abril 2018, 18:17

H&M cerrará el próximo mes de mayo la tienda de la Plaza Moyua de Bilbao. El gigante textil sueco bajará la persiana de su principal buque insignia de Euskadi «al no cumplir los ratios de rentabilidad», según han explicado a EL CORREO portavoces de la compañía. El cese de la actividad compromete el futuro de los 58 empleados que trabajan en la tienda. En Vitoria, H&M es precisamente una de las firmas contactadas para ser motor del plan comercial del centro de la ciudad promovido por un empresario que ha adquirido decenas de locales en las calles San Prudencio, Dato y General Álava y que, como avanzó esta semana EL CORREO, cuenta ya con licencia para iniciar los primeros derribos.

En la reunión que mantuvieron ayer responsables de la firma con dirigentes sindicales se han comprometido a recolocar a «todos» los trabajadores en los otros cuatros centros que H&M mantiene en Bizkaia, todas ellas en complejos comerciales. Sin embargo, ELA interpreta el ofrecimiento «como un despido encubierto». Asegura que la compañía ofrece la recolocación en establecimientos de Cantabria y Burgos. Los detalles del cierre serán explicados a la plantilla, al parecer, en una reunión prevista para la próxima semana.

El cierre del local de Moyua se produce en un momento crítico para la cadena, que ha visto cómo su beneficio neto se ha desplomado un 44% en el primer trimestre de 2018. «Este cierre –señalan– forma parte de la estrategia de la compañía con aquellos puntos de venta que no alcanzan los índices de rentabilidad previstos. No es algo habitual, pero sí natural», insisten. La desaparición de la tienda de Moyua no es la primera que H&M sufre en Bilbao. En el verano de 2012, la multinacional sueca sorprendió al echar el candado de la noche a la mañana al local que durante 10 años funcionó en la calle Correo del Casco Viejo.

En Vitoria, H&M mantiene una única tienda, en el centro comercial El Boulevard, que aparentemente se encuentra fuera de los planes de reconversión de la multinacional sueca. Su nombre, junto a otros gigantes textiles como Inditex o Primark, han sonado para ocupar un lugar determinante en el proyecto comercial que se prevé en la 'milla de oro' de la ciudad, en la manzana de las calles Dato, San Prudencio y General Álava, donde un empresario ha adquirido ya decenas de locales con la intención de unir algunos de ellos y promover una potente zona de comercio y ocio. El plan, del que todavía se desnococen los detalles, cuenta ya con licencia de obra para los primeros derribos, que podrían comenzar en breve.