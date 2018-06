Extraterrestres bilingües 'Luis eta estralutarrak' encandiló a los chavales que acudieron a los Florida. / Jesús Andrade Una entusiasta acogida entre la chavalería preside la proyección en los Florida de 'Luis eta estralutarrak' dentro del ciclo de cine en euskera que organiza EL CORREO JUDITH ROMERO Viernes, 29 junio 2018, 03:13

Los títulos en castellano todavía predominan en las carteleras y el cine familiar no es una excepción. Con el fin de compensar esta desigualdad, EL CORREO organiza su ciclo de cine infantil en euskera en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria, los cines Florida y la distribuidora Flins&Pinículas. Decenas de niños disfrutaron ayer de la proyección de 'Luis eta estralutarrak' (Luis y los alienígenas') en primicia, ya que hoy se estrenará en las salas comerciales de toda España.

«La había visto anunciada en la tele y no podía perdérmela. He venido con mi prima», celebraba la pequeña Nerea Retuerto. «Es un plan estupendo para tardes como esta ahora que no hay cole», agradecía su ama Miriam para quien las tardes estivales pueden convertirse en un auténtido 'sukoku' de planes y actividades.

Para algunos padres la sorpresa era doble, ya que además de tener la oportunidad de ver una película gratis, el preestreno era en euskera. «Es una gran idea porque normalmente traducen las películas un tiempo después de su estreno en cartelera», señala Natalia Perea, quien acudió con Leire, Saioa y otros niños de la familia.

'Luis eta estralutarrak' cuenta la vida de Luis, un niño solitario de 12 años para el que todo cambia cuando una nave espacial aterriza en su jardín. Entonces emprende una aventura junto a sus tres nuevos amigos extraterrestres para llevarlos de vuelta a su hogar. Esta nueva película de producción alemana supone el regreso al cine de los directores Christoph y Wolfgang Lauenstein, quienes, tras obtener un Oscar al mejor cortometraje en 1990, pasaron 28 años alejados del mundo del cine.

200 localidades

La película encandiló a los pequeños alaveses. Era algo esperado, porque ya obtuvo buenas críticas en Alemania durante su estreno el mes pasado. El ciclo de cine en euskera que impulsa este periódico ofrece estos trabajos con una entrada gratuita que es necesario retirar previamente en la tienda de EL CORREO, ubicada en el número 18 de la calle Florida, durante los días previos a cada proyección. Hay 200 localidades gratuitas disponibles para cada pase. Para facilitar que acudan cuantas más familias, mejor, cada persona puede retirar hasta un máximo de cuatro entradas para cada una de estas sesiones.