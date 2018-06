El exsecretario de SEA José Manuel Farto se reincorpora al Ayuntamiento de Vitoria José Manuel Farto volverá al Consistorio, en el que ha trabajado durante dos décadas. / igor aizpuru Vuelve al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico tras un año como asesor del alcalde de Ermua, Carlos Totorika, que se jubila IOSU CUETO Miércoles, 20 junio 2018, 01:33

El exasesor municipal en proyectos estratégicos y exsecretario general de la patronal SEA Empresas Alavesas José Manuel Farto (Bilbao, 1958) vuelve al Ayuntamiento de Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, el economista se reincorporará el próximo mes a la institución en la que ha trabajado durante dos décadas. El funcionario decidió emprender una nueva etapa profesional en enero del año pasado, cuando se fue del Consistorio en comisión de servicios especiales tras ser 'fichado' por su amigo Carlos Totorika, alcalde socialista de Ermua. Farto ha ejercido desde entonces de director de desarrollo económico del municipio vizcaíno. Pero sigue teniendo plaza en el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible en la capital alavesa, al que volverá por la próxima jubilación de Totorika. «Me une una gran amistad con él y me comprometí a ayudar a su equipo mientras él estuviera al frente. Ahora vendrá un nuevo equipo y yo regresaré al Ayuntamiento de Vitoria», confirmó.

Este funcionario de carrera entró a la institución en 1996 y, de la mano de José Ángel Cuerda, puso en marcha la Agencia de Desarrollo Económico. Fue director del Departamento de Promoción Económica durante una década y también responsable del Servicio de Planificación. Con la llegada de Alfonso Alonso a la Alcaldía, asesoró al teniente de alcalde José Antonio Pizarro y entre 2001 y 2006 hizo un paréntesis en su recorrido en el Ayuntamiento para incorporarse a la patronal, entonces llamada SEA-Empresarios Alaveses, de la que fue secretario general.

Analista

El exalcalde Patxi Lazcoz le recuperó en 2007 y le nombró coordinador municipal. Con el exedil socialista ejerció un papel clave a la hora de abordar los planes estratégicos. Eso también le costó un gran disgusto en 2009, cuando fue expedientado después de que el Consistorio se viera obligado a repetir un proceso de contratación para convertir a Vitoria en sede del deporte de élite. Farto avaló entonces la elección de una empresa para la que había trabajado, algo considerado «irregular» si, como era el caso, no habían pasado más de dos años. Curiosamente, cuando se repitió el proceso ganó la firma que él había recomendado. Con la llegada de Javier Maroto en 2011 perdió ese cargo pero siguió trabajando en el Ayuntamiento.

También conocido por su faceta de analista de la actualidad en diversos medios de comunicación, este doctor en Economía asegura que volverá al Consistorio «sin haber solicitado nada más que mi reincorporación. He sido muchas cosas -dice en referencia a que ha ejercido un papel relevante en los equipos de varios alcaldes de la democracia-, pero no he pedido ningún cargo. Estoy a disposición de lo que me indique el Gobierno municipal», dice. Tampoco tiene grandes preferencias. «Me gustaría hacer algo interesante. Lo único que me importa es hacer algo útil y ayudar en todo lo posible», asegura.

Todo indica que, de momento, recuperará su plaza de técnico que dejó hace un año y medio. Ahora tiene 60 años y espera jubilarse «a los 63», lo que significa que al menos terminará esta legislatura.