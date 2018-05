La experiencia del Maratón Martín Fiz contada por sus protagonistas

La organización cumplió su reto de crear una marea amarilla.

Ernesto Ecenarro. Reto solidario de Aefat «Solo con verles las sonrisas se ve que ha sido un éxito»

Al borde del cierre de la meta para las carreras a pie de la mañana, un grupo de una veintena de participantes, con el color amarillo de sus camisetas como principal rasgo identificativo, cruzó la línea en un ambiente de lo más festivo. Eran los integrantes del reto solidario Sinnek organizado por Aefat, la asociación que agrupa a los afectados de ataxia telangiectasia, una enfermedad de las denominadas raras.

Los protagonistas eran Adrián, Bárbara, Álex, Javi, Jon y Lola, los seis niños y jóvenes afectados por esta dolencia a los que acompañaron 20 voluntarios durante los 42 kilómetros del maratón. Ernesto Ecenarro, director de la empresa que dio nombre al reto, resumía el sentir general del grupo. «Solo con verles las sonrisas se ve que ha sido un éxito», aseguró.

Logro porque los niños y los jóvenes, junto a los voluntarios, se lo pasaron en grande por las calles de la capital alavesa y porque durante toda la mañana se vio un goteo incesante de corredores que lucían las camisetas solidarias cuya recaudación irá destinada a organizar el primer congreso de especialistas en la enfermedad. En un principio, Aefat había establecido el tope de inscritos en el reto en 200 personas, pero dada la buena acogida que tuvo no les quedó más remedio que ampliarlo hasta los 250.

La joven sostiene la prueba que acredita que ganó la apuesta.

Sara Baceiredo. Estudiante y bloguera «Me aposté una cena a que la terminaría y he ganado»

Esta joven vitoriana de 19 años culminó con éxito su primera media maratón y se mostraba de lo más feliz minutos después de cruzar la línea de meta. «La he hecho en un tiempo aproximado de una hora y 53 minutos y estoy muy contenta porque como mucho, hasta ahora habría corrido unos 15 kilómetros. Me aposté una cena a que la terminaría y he ganado», celebraba mientras recuperaba fuerzas en la plaza de España.

Estudiante del grado Liderazgo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Mondragón, Sara cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, y a todos ellos les ha ido mostrando sus entrenamientos e ilusión de cara a esta carrera. «En febrero estuve en San Francisco y ahí comencé a entrenarme en serio saliendo todos los días a correr, pero después me lesioné y estuve un mes fastidiada. Lo recuperé hace unas cuatro semanas y en estos últimos días no había sido tan constante porque el mal tiempo me echaba un poco para atrás», relataba la 'influencer'.

Ayer estuvo acompañada por su tía Pilar, también 'runner', durante todo el recorrido. «Hasta el kilómetro 14 he ido genial y después en Portal de Castilla se me ha hecho un poco duro. Pero ahí estaban todas mis amigas de la cuadrilla dándome ánimos», comentaba.

López finalizó la prueba con su marido y «los chicos de las bicis»

Natacha López. Campeona Maratón 2017 «Recordar el año pasado nos ha dado fuerza»

La cita de ayer era especialmente emotiva para la valenciana Natacha López. Tras coronarse campeona en la edición del año pasado en la distancia reina, dio comienzo al Reto42Kancer, que consiste en completar 15 maratones en un año y con el que busca dar visibilidad al cáncer de mama, enfermedad que ella misma superó. El de ayer en Vitoria fue el número 14 y completarán su misión el próximo fin de semana en Zaragoza. «Nos hubiese gustado poder acabar dónde empezamos, aquí, pero por fechas nos toca terminar en Zaragoza», explicaba.

Regresar a la capital alavesa dio fuerzas a López y a su pareja, que le acompaña en esta aventura, para mejorar las marcas que habían logrado en las anteriores carreras -cuatro en los últimos 29 días-. «Nos hemos venido arriba al recordar el año pasado y ver las calles. Ha sido muy especial y además nos ha acompañado el día», celebraba López ya en la zona de meta, acompañada de Juanan, Javi y Elena, «los chicos de las bicis». «El año pasado nos acompañaron hasta la meta a partir del kilómetro 40 y esta vez también nos han buscado en ese tramo para venir juntos, ha sido un detalle precioso», agradecía la corredora, tras un año «con muchos baches» a causa de las operaciones a las que ha tenido que someterse.

«Si no he corrido todas las ediciones, pocas me he dejado»

Antonio Rivera. Historiador «El ambiente es espectacular; Martín se merece esto y más»

Con una amplia sonrisa y sin apenas rastro de cansancio llegaba a la meta Antonio Rivera tras una hora y 48 minutos de zancadas por toda la ciudad. «Estoy genial, hemos venido muy tranquilos y ha ido muy bien», confesaba el historiador y columnista de EL CORREO. Veterano ya en esta prueba («si no la he corrido las dieciséis ediciones, pocas me habré dejado», defendía), ayer era un día especial para él. Corría con Javier, un amigo de Barcelona, que con la de Vitoria terminaba la segunda media maratón de su vida.

«El ambientazo que hay es espectacular. Martín se merece esto y mucho más porque fue él quien metió el gusanillo por el atletismo a tantas personas en esta ciudad», aplaudía el catedrático de la UPV. Él corre desde los diez años, y además ha transmitido la afición a sus hijos Alina y Pablo, que ayer también se calzaron las zapatillas para disfrutar de la prueba que recorre la capital alavesa.

«Hemos ido con calma, bastante por debajo de mi media, y disfrutando del recorrido. Es un circuito rápido y plano y se hace bastante entretenido», compartía enfundado en la camiseta de la maratón de París 2015 de la que colgaba un dorsal en el que había sustituido su nombre por el de 'Superpapá'.

Carlota, Devi y Emilio. Beer Runners Logroño «Venimos a Vitoria a correr y a pasarlo bien»

Carlota Pujades, Devi Aguilera y Emilio Sáez tienen claro que lo mejor de las carreras y los entrenamientos llega una vez que terminan. Ese momento de compartir unas cervezas con los compañeros de fatigas y disfrutar de la ciudad a la que se hayan desplazado para completar alguna carrera.

En este caso tocó aprovechar el buen tiempo vitoriano después de la prueba de 10 kilómetros, que completaron en familia, acompañados de la pequeña Lia, bien acomodada en su silla de bebé, y ataviados como si de la misma San Silvestre se tratase, dando el toque divertido a la jornada. «Ya que corremos poco, por lo menos llamamos la atención», bromeaba Pujades tras su estreno en la prueba vitoriana. Para Aguilera también era su primera vez en la capital alavesa y se animaron a participar por las buenas opiniones que recibieron de la cita, algunas por las redes sociales y otras de primera mano. No en vano, Sáez ya había participado hacía dos años en la media distancia y conocía bien las virtudes del recorrido vitoriano.

Superado el bautismo por las calles de la capital alavesa, los tres coincidían en que se trata de una carrera que repetirían sin dudar, pero que lo mejor de la jornada comenzaba una vez cruzada la meta. «Venimos a Vitoria a correr y a disfrutar», resumían.

El magistrado fue segundo en la categoría de veteranos C.

Roberto Ramos. Juez «Ha ido muy bien, hacía tres años que no lograba este tiempo»

En el puesto número 16 de la media maratón y con un tiempo de 1.18 traspasaba el arco de meta un exultante Roberto Ramos. Asiduo ya de la Martín Fiz durante los últimos años, registraba ayer una de sus mejores marcas, por debajo del habitual 1.20. «Ha ido muy bien. Hacía al menos tres años que no lograba este tiempo, así que estoy muy contento. La subida en la calle Francia y el tramo de Maite Zúñiga han sido lo más duro, pero creo que habré entrado de los veinte primeros», compartía todavía recuperándose antes de conocer la clasificación final.

Venía del maratón de París, que se celebró el pasado 8 de abril y en la que también logró un gran puesto. «Quedé el 270 de 42.000 personas y para esa carrera llevaba preparándome desde el 1 de enero. Me hice 1.300 kilómetros en tres meses», explicaba el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria. En octubre, corrió la maratón de Chicago con una marca de 2.48. Así que lo de ayer se podía considerar como un 'paseo' para él. «Esta prueba es especial porque corres en casa y hay un ambientazo. Pero cuando voy fuera viajo con la familia y aprovechamos para hacer turismo», apuntaba el corredor de 47 años, que comenzó con esta afición a los 30. Ayer logró el segundo puesto en la categoría veteranos C (de 45 a 50 años).

Martín y Velázquez hicieron juntos la prueba de 10 kilómetros.

Aurora Velázquez. Atleta con visión «de tubo» «Con Gustavo he disfrutado mucho más de la carrera»

Aurora Velázquez y Gustavo Martín sonreían en la meta tras completar los 10 kilómetros de la carrera popular. Pero el esfuerzo de estos dos corredores de Segovia tiene doble mérito. Velázquez padece retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa de la vista a causa de la cual tiene un campo visual de cinco grados. Es, como ella misma explica, «ver como a través de un tubo».

No percibir bien lo que tiene cerca y a los lados le obliga a tener que fijar mucho su atención y a mover la cabeza para abarcar más. Una circunstancia que no le impide salir a correr sola, como hace en sus entrenamientos. También en solitario participó el año pasado en el maratón en patines de Vitoria.

En esta nueva edición, sin embargo, contó con la ayuda de Gustavo, que le hizo de guía a lo largo del recorrido, avisándole de posibles obstáculos. «Con él he podido disfrutar más de la carrera y del ambiente, he ido más relajada. Me ha llevado también bastante arrastras, porque vengo de hacer el maratón de Madrid y me ha aportado bastante de su energía», señaló. Para el atleta, compartir la prueba con Velázquez también fue una gran experiencia. «Ha sido una carrera espectacular, con mucha gente y me ha encantado guiar a Aurora», declaró satisfecho.

El chef cruzó la meta con el pequeño Eiden en brazos.

Asier Urbina. Cocinero «Ha sido el más duro pero también el mejor de mi vida»

Con el pequeño Eiden de seis meses en brazos y una expresión de sufrimiento en el rostro traspasaba la línea de meta andando el cocinero Asier Urbina. «Ha sido el maratón más duro de mi vida, lo he pasado muy, muy mal», confesaba el curtido corredor, asiduo a los retos solidarios ligados al deporte.

Eso precisamente fue lo que le dio ese empujón tan necesario cuando las fuerzas comenzaron a flaquear. «Estaba con dolor de tripa y llevaba 13 días sin correr por dolores en el cuádriceps, pero tenía que terminar por el reto conjunto con Los Madrugadores y el Banco de Alimentos, con el que hemos ido convirtiendo los kilómetros entrenados en donaciones. Si no hubiera sido por eso, no lo acabo, he tenido que tirar de casta», relataba. Sin embargo, el chef era capaz de darle la vuelta a la tortilla. «A la vez estoy muy feliz de haberla terminado con Eiden. Tenía muchísima ilusión de cruzar con él la línea de meta, así que se podría decir que también ha sido la mejor maratón de mi vida», compartía emocionado.

«Desde el kilómetro 8 ya he ido muy fastidiado pero soy duro mentalmente y no paraba de repetirme que tenía que terminar», subrayaba tras su tercer maratón Martín Fiz. Próximo reto, Berlín en septiembre. «Esto me sirve para ir acumulando kilómetros».