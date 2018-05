El euskera crece fuerte en Treviño Una andereño con un grupo de escolares en el patio de la ikastola / Jesús Andrade Argantzon Ikastola se prepara para acoger el Araba Euskaraz el próximo 17 de junio y levantar una escuela Primaria en Álava JUDITH ROMERO Miércoles, 23 mayo 2018, 00:26

A simple vista parece otra de las decenas de casitas que componen la localidad de La Puebla de Arganzón, pero en su interior decenas de niños de hasta 6 años juegan, exploran e imaginan en euskera. Están administrativamente en Burgos, pero Argantzon Ikastola ofrece a los padres del enclave de Treviño la posibilidad de educar a sus hijos en esta lengua desde 2003. Un camino que nunca ha sido fácil. Tan difícil, que ahora pretenden dar el salto a Álava. «Construir una nueva escuela de Primaria en Manzanos tampoco está siendo sencillo, pero hemos tomado esta decisión tras quince años de espera», explica Ekaitz Lotina, profesor del centro y miembro del grupo de dirección. Permanecer en el enclave les obligaría a tener que «dejar de lado el euskera» e impartir los contenidos académicos de Primaria propios de Castilla y León, lo que ven un contrasentido.

Pequeños llegados desde La Puebla, el Condado de Treviño -los dos municipios que componen el enclave-, y también de otros pueblos de Álava e incluso de la capital corren por el patio, escalan casitas y montan en motos de juguete mientras hablan con naturalidad en euskera y en castellano. «El patio, al igual que el edificio, es municipal y permanece abierto al público», apunta Lotina. Y es que el origen de Argantzon Ikastola está estrechamente ligado al municipio que acogerá la celebración de Araba Euskaraz -la fiesta de las ikastolas alavesas- por tercera vez el 17 de junio.

«Una encuesta realizada en 2001 demostró que los padres del pueblo tenían interés en matricular a sus hijos en euskera», recuerda. Por aquel entonces La Puebla de Arganzón, que cuenta con medio millar de habitantes, tenía un colegio que impartía clases en castellano, pero su matriculación bajó progresivamente. Apenas cinco años después, la ikastola logró tener capacidad para entre 40 y 50 alumnos. «El Ayuntamiento colabora con la cesión de terrenos, el mantenimiento y la limpieza».

El castellano no está prohibido, pero todas las clases excepto las de inglés se imparten en euskera. Esta particularidad ha impedido al centro operar de forma concertada. «Ha habido contactos con la Junta de Castilla y León pero se niegan a colaborar con la ikastola», resumen. No es el único muro que han de saltar. Tampoco pueden hacer uso de profesores auxiliares o logopedas. «Los que nos facilita Burgos sólo hablan castellano. Y no podemos recibir subvenciones del Gobierno vasco».

Metodología propia

Argantzon Ikastola se financia gracias a las cuotas de los padres y a la caja de solidaridad de las ikastolas, pero los siete profesores del centro confían en que las nuevas matrículas de los alumnos de Primaria ayuden a afianzar el proyecto. «Tenemos padres que no matriculan a sus hijos porque les da pena tener que sacarlos a los 6 años, pero ya empezamos a recibir llamadas de familias que no están con nosotros y quieren venir a Manzanos», celebran

Esta ikastola anclada en Burgos recurre a diferentes metodologías para fomentar la confianza, la sociabilidad y la curiosidad de los niños. Además de usar los materiales de la Federación de ikastolas, aplica la filosofía Montessori en el aprendizaje de las matemáticas y el método de psicomotricidad Aucouturier. «No están reñidos con sistemas más habituales como que los mayores completen fichas, buscamos estimularles y obtener buenos resultados».

Los txikis de entre 2 y 6 años exploran libremente las aulas de su segundo edificio, construido en 2006, y cambian de clase a su elección. «Los mayores pueden aprender mucho de los pequeños y viceversa», subrayan los irakasles. Los techos son altos, los ventanales amplios, varios paneles permiten transformar las clases con facilidad y varias estructuras permiten ver las aulas desde arriba. «Queremos cambiar su perspectiva sobre el mundo que les rodea».