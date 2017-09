La edil del PSE en Llodio presenta una denuncia por acoso ante la Ertzaintza La edil socialista, en un pleno del Ayuntamiento de Llodio. / José Montes Txaro Sarasúa quiere que cesen las llamadas anónimas y las pintadas insultantes que aparecen ante su domicilio MARTA PECIÑA Viernes, 22 septiembre 2017, 02:28

La concejal del PSE en Llodio, Txaro Sarasúa, anunció ayer que ha presentado en la comisaría de la Ertzaintza una «denuncia por el acoso al que me están sometiendo en los últimos días». El domingo, frente a su domicilio apareció una pintada con el texto ‘Txaro, está en tus manos’, hecho que para la edil supuso la gota que colmó el vaso de una serie de amenazas y menosprecios a los que quiere poner fin.

La pintada en cuestión se deriva de una intervención de Sarasúa en el pleno municipal de agosto. En ella recriminaba la aparición de pintadas durante las fiestas. En una de ellas figuraba la leyenda ‘Corridas clitorianas’ -como contraposición a las ‘corridas de toros’- y en una pregunta retórica la concejal se preguntaba a qué se refería. Todo, dentro de una exigencia que elevaba al equipo de gobierno para que borrase la pintada.

Su intervención se hizo viral en las redes sociales y desde entonces Sarasúa se queja se ser objeto de mofa porque el ‘Txaro, está en tus manos’ «se repitió el lunes durante la comisión de Urbanismo por parte de uno de los miembros del equipo de gobierno hasta en cuatro ocasiones». «Se trata de un tema que está afectando a mi familia, que no tiene por qué verse implicada».

En el fondo, no obstante, la decisión de presentar esta denuncia no se encuentra sólo en estos últimos hechos, sino que viene de atrás. Sarasúa afirma que recibe llamadas anónimas al timbre de su casa para insultarle. Asimismo, «he recibido cartas en el buzón con el mensaje ‘o te callas o te damos de hostias’». La concejala insiste en que «me dedico a la política para mejorar mi pueblo, pero no soy profesional de esto. No tengo miedo, pero creo que no tengo por qué soportar esta situación».

Pintadas

Respecto al vídeo que se hizo viral tras su intervención en el pleno de agosto, la edil aseguró que «mi único interés era poner el acento en que se borraran las pintadas que habían aparecido durante las fiestas, algunas con mensajes que no me parecen de recibo». No es la primera vez que la portavoz del PSE pedía la retirada de pintadas. «He tenido una enfrente de mi casa que decía ‘Gora ETA’ durante tres años. Después de mucho tiempo la quitaron».

Sarasúa enmarca esta situación en una campaña «para no dejarme hablar» que ha criticado en varias ocasiones. Sus enfrentamientos con el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno han sido sonados, y les ha afeado en varias ocasiones su actitud hacia ella.