En directo: el PP y EH Bildu censuran la «falta de ambición» de Urtaran en el Debate General de Política Municipal Leticia Comerón (PP), durante su intervención este viernes. / Blanca Castillo PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi toman este viernes la palabra después de que el alcalde les tendiese la mano para lograr una decena de acuerdos IOSU CUETO Viernes, 29 junio 2018, 10:29

Segunda, y última, jornada del Debate General de Política Municipal. Tras escuchar el jueves el análisis del alcalde Gorka Urtaran hoy es el turno de que la oposición le responda y vista las primeras reacciones parece que no coinciden con su análisis optimista. Un alcalde «triste, débil y agotado» que «ha tirado la toalla» al únicamente «revender proyectos». Así de críticos se mostraron el jueves y probablemente lo trasladen a sus discursos ante el pleno.

Leticia Comerón (PP) abrirá la sesión y después será el turno de Miren Larrion (EH Bildu), Jorge Hinojal (Podemos) y Óscar Fernández (Irabazi). También intervendrá el PSE, socio del PNV, que -como es obvio- intentará destacar su gestión en el gobierno y le dará una pequeña tregua en una sesión que se prevé como un debate con claros tintes electorales.

Comerón ha acusado al regidor de «no haber hecho nada» durante los tres ejercicios en el poder. «¿Cuál es su modelo? No lo tiene. Ayer pasó de largo de todos los proyectos que tiene parados y los problemas en los que nos ha metido. ¿Qué va a hacer con los 'pichis'? ¿Qué va a hacer con el conflicto de la limpieza? Usted sigue corriendo adelante pero ya se le acaba el campo de fútbol», ha indicado la portavoz conservadora.

«No puedo entender que alguien que quiere abrir un negocio o hacer una obra sólo se encuentre con retrasos. Mientras cierran los comercios, usted sólo decide reducir las ayudas municipales», ha afirmado la edil popular. «Con usted es tan, tan complicado llegar a acuerdos. Y luego encima los incumple. Usted no tiene cultura para el acuerdo», ha comentado.

«Monólogo personalista»

Miren Larrion ha criticado el «monólogo personalista sin tener en cuenta la opinión del resto» que desarrolló el jueves Urtaran. «El egoismo del alcalde ha sido lo que le ha llevado a no cumplir con los acuerdos. La moción de confianza a la que se sometió fue el reflejo de su intención de no busar los acuerdos. La palabra cambio ya no se incluye en los discursos de Urtaran», ha señalado la líder independentista.

La portavoz de la coalición abertzale se ha mostrado preocupada por la herencia que dejará Urtaran a «la próxima alcaldesa» dejando claro que ella observa la próxima cita en las urnas como un duelo entre ella misma y Comerón.

Nadie descarta que Urtaran se reservó algún 'as' en la manga de cara al último turno de réplica que servirá para cerrar la jornada, una vez que el jueves mantuviese un tono analítico.