Diego Vasallo: «Nunca me he considerado cantante, ni siquiera pretendo cantar bien» «En los últimos años, uno de mis objetivos ha sido escribir textos dignos. En el pop hoy las letras no tienen peso», asegura el 'songwriter' donostiarra Diego Vasallo. / E. C. El ex Duncan Dhu, uno de los mejores letristas del país, reivindicará este sábado (20.30 horas) su obra en solitario en un bolo en el pórtico de Santa María JORGE BARBÓ Viernes, 29 junio 2018, 03:13

Fue durante casi dos décadas el tercio (primero) y la mitad (más tarde) discreta y erudita de Duncan Dhu. Pero de eso ya hace muchísimo. Agotado de pasearse por espinosos jardines de rosas y entre brumosos campos escoceses, el artista -lo de cantautor se le queda a él pequeñísimo- reivindicará este sábado (20.30 horas) su carrera en solitario en un bolo intimista que oficiará en el pórtico de la catedral de Santa María. Presentará su introspectivo 'Baladas para un autorretrato'. Pero, claro, seguimos dándole la matraca y preguntándole por las dichosas gaviotas.

- ¿Dónde demonios fueron a posarse?

- Ja, ja, ja. No lo sé. Es algo que me queda muy lejano. Es una canción que ha sido más que una canción, algo tan popular que ha conseguido que se reconozca mucha gente en ella. Pero a mí, como músico, es algo que me queda muy, muy lejos. La escribí con 19 años y no soy nada dado a tirar de nostalgia.

- Esa nostalgia, ¿le ha llegado a pasar como una losa?

- Puede ser un problema y una traba para poder mostrar cosas nuevas y tu trabajo reciente que, en mi caso, es lo que me interesa. Tengo la sensación de que, la gente espera de ti algo muy concreto que te encasilla en cierto lugar y no tienen tanto interés en conocer lo que estás haciendo ahora, que no tiene nada que ver con lo que hacía hace 30 años.

- Qué diferente es escucharle hablar y cantar. En sus últimos discos parece susurrarle a un micrófono de lija.

- Yo nunca me he considerado un cantante. Soy alguien que ha acabado cantando sus canciones casi por casualidad. De hecho, nunca he pretendido cantar ni siquiera bien. En los últimos discos, he investigado con mi voz y me he dado cuenta de que bajando los tonos y emitiendo muy poco, casi susurrando, mi voz tenía un carácter y una textura que me parecían más interesantes y, así, daba más de protagonismo a los textos y las letras. Al fin y al cabo, la voz es un instrumento que también puedes modificar.

- Precisamente sus letras tienen hechuras muy, muy literarias.

- En los últimos trabajos, en los últimos años, uno de mis objetivos ha sido escribir textos dignos. Incluso he pretendido alejarme lo máximo posible de los típicos y propios de la música pop. En ese aspecto, sí, las letras están muy trabajadas; a mí es la parte del proceso que más me cuesta, mucho más que escribir la música, que, por otra parte, es de raíz bastante simple en estructura.

«Un género grande»

- Lo suyo es una excepción. En la industria actual, las letras parecen haber pasado a un segundísimo plano en el proceso de creación. Da la sensación de que se han perdido los buenos letristas.

- Estoy bastante de acuerdo. Y es una pérdida importante. Una canción me parece un género muy grande dentro de su pequeñez porque lo entiendo como un componente que emparenta la literatura, aunque sea popular, con la música. Si nos olvidamos de la parte literaria, creo que un tema pierde y se empobrece mucho. En el pop, en la mayoría de los casos, las letras tienen hoy muy poco peso.

- Y cuando se le dan importancia, parece que deben respirar, a la fuerza, compromiso social y político.

- Sí, pero yo no creo en eso. La profundidad de las canciones no tiene nada que ver con si tienen un condimento social o político. Creo que pasa lo mismo con la poesía, que para ser grande no tiene por qué ser social. Y en las canciones, lo mismo. Me parece mucho más importante el punto de vista de un autor que el tema del que trate. Los temas son, al final, una excusa para escribir. En mi caso, nunca me ha interesado meter la actualidad en las canciones. Es algo que, incluso, me llega a rechinar.

- Es que suelen envejecer muy rápido.

- Y mal. Me parece peligroso escribir a golpe de noticia y de titular porque consigues que, a veces, se roce el panfleto y el discurso político un poco cutre. Me resulta mucho más gratificante escribir de los temas universales, de siempre.

- Duncan Dhu nunca se significó. Y eso que corría una época, mediados de los 80 y los 90, y Euskadi, en el que constantemente se les pedía a los creadores que se posicionaran.

- Creo que fue una forma de rebeldía. Es verdad que, en cierta época, se esperaba siempre de ti que te posicionaras políticamente, que tuvieras tu discurso y nosotros no lo hicimos. Esto, por supuesto, no quiere decir que no lo tuviera o no lo tenga, otra cosa es que me influya o no a la hora de escribir. A mitad de los 80, hacer letras que hablaban de tierras escocesas y de fantasmas en campos de niebla, me parecía un revulsivo contra lo que se esperaba de nosotros.

- Destila usted cierta modestia de tipo normal. ¿Está buscada?

- No soy muy consciente de ello. Sí creo en la humildad de los creadores con respecto a su trabajo. Creo que un artista tiene que tener mucho cuidado y estar muy seguro con lo que hace. La duda es una constante, siempre caminas en el filo y es muy fácil caerte. La seguridad me parece algo peligroso, por eso siempre intento huir de la seguridad absoluta y soy el primero que pone en duda mi trabajo.

- Pero tiene que ser terrible vivir asediado por tantas inseguridades.

- Es algo inherente al proceso artístico. Yo no lo entiendo de otra forma. Quien no esté dispuesto a vivir en esa especie de angustia artística, mejor que no se dedique a esto.

- ¿Se considera un outsider en este circo de la música?

- Sí es cierto que me siento bastante ajeno al circo de la música, el mundillo del rock y el pop es muy limitado y, a veces, me parece hasta un poco mezquino.