«Nos despiertan gritando que se van a matar» Alberto reside en la plaza de la Estación desde hace 49 años. / Rafa Gutiérrez Es plena calle Dato, pero la noche de los sábados se transforma en un festival de gritos, botellón y peleas. «Estamos hartos del ruido y la violencia», claman los vecinos JUDITH ROMERO Martes, 10 abril 2018, 01:09

De día es un tranquilo apéndice de la calle Dato, la vía peatonal por excelencia de la ciudad; pero los sábados por la noche se transforma en un lugar conflictivo, donde el botellón, los ruidos y la violencia tienen de los nervios a los vecinos, que ya han dejado de contar las noches sin dormir y de escandalizarse por la suciedad -botellas, vasos, restos de la fiesta- que se genera en la plaza de la Estación y las calles aledañas. El último episodio será difícil de olvidar. Una multitudinaria pelea entre 150 jóvenes y decenas de policías que se saldó en la madrugada del domingo con siete detenidos y otros tantos agentes heridos. «Así no se puede vivir», coinciden varios residentes.

El foco del problema está en la discoteca de los soportales de la plaza, un local que ha ido encadenando nombres y ambientes -ahora se llama Lola y es plenamente latino- y que trabaja la noche desde hace décadas. «Dejan la puerta abierta, salen y entran sin parar y, aunque con los cristales dobles no escuchamos el paso de los trenes, el ruido de la discoteca sí nos impide dormir cada viernes y sábado», explica Javier, uno de los vecinos. La última gran pelea que recuerda tuvo lugar en noviembre y teme por la seguridad de sus hijas. En febrero se vivió otro episodio similar. «Tienen 17 y 21 años y me preocupa que les pase algo cuando vuelven a casa», confiesa. Vive en pleno centro de la ciudad, pero las calles que nacen de la plaza -Salvador García del Diestro, hacia un lado; y José Erbina, hacia otro- son epicentro de botellones, 'quedadas' juveniles, vomitonas y orines.

Más allá de los viajeros que bajan del tren cada pocos minutos, la plaza de la Estación permanece vacía por las mañanas. Un revisor cobra a quienes aparcan en la zona azul, otros vecinos pasean al perro. Los domingos, la cafetería Los Nardos no sube la persiana antes de las 8.00. «Solíamos abrir antes, pero decidimos que no merece la pena porque sólo veíamos peleas», explica Nieves. Los problemas se suceden durante todo el fin de semana, «mientras la discoteca se mantiene abierta». Y aunque personal municipal se ocupó de retirar cristales y limpiar aceras, ayer aún podían encontrarse botellas y vasos.

Mari Carmen Pérez y Daniel Armentia, del kiosco de prensa y revistas Boogie, afirman estar hartos de esta situación. «Todos los domingos a las 6.45 se repite la misma historia desde que abrió el local», lamentan. Tienen que soportar vómitos en los escaparates, peleas, gritos, incluso manchas de sangre. Una rutina que comparten con los vecinos del 38 -la discoteca está en el 40-. «Se meten en el portal y orinan dentro, pero también han llegado a empotrar a alguno contra un coche para romperle la cabeza», apunta Armentia. Mari Carmen asegura pasar miedo por su marido. «Le digo que se espere hasta las 9.00, pero le da pena no poder atender a los clientes que bajan del tren», suspira. A veces, vende bocadillos a quienes vuelven de fiesta a través de la persiana del local.

Según los vecinos, este ambiente inseguro ha hecho daño al comercio de la zona y ha frenado la creación de nuevos negocios. «Parece que la calle Dato se termine en Manuel Iradier, todo está oscuro y da miedo entrar al portal y que te peguen un susto», afirman en el 42. Idoia, clienta de Los Nardos, se replantea invertir en estas calles tras los últimos episodios de violencia. «Estábamos pensando en esta zona para abrir un txoko, pero no sería agradable encontrarse con peleas al salir», explica la joven.

Tapones y pastillas

La convivencia con un local de ocio con horarios tan nocturnos no se lleva bien. «Salen a las seis de la mañana pero se pueden quedar horas gritando en la calle», explica Maite. La discoteca acumula cuatro expedientes por parte del Ayuntamiento y los vecinos no entienden que, pese a ello, la situación no haya cambiado en años. «Cada fin de semana nos despiertan gritando que se van a matar», explica Alberto. El dormitorio de este jubilado da a la plaza de la Estación, pero el ruido es tal que, en ocasiones, se ve obligado a dormir en el salón. «Entran ganas de colgar una pancarta pidiendo silencio».

Su vecino Gonzalo utiliza tapones, y otros recurren a las pastillas para dormir. «Da igual cuántas veces nos hayamos quejado. Se drogan en el portal y, después de que limpien a manguerazos, la escena se vuelve a repetir», protestan los afectados. María, vecina del callejón Salvador García del Diestro, afirma que estos conflictos terminan haciendo mella en su salud. «Al final lo pasas mal, estás tenso toda la noche y te ves obligado a estar pendiente y llamar a la Policía para que no se maten».