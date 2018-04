El desigual camino de las mujeres

Un centenar de imágenes en una treintena de grandes paneles retrata en la sala Araba de la Fundación Vital la historia de las mujeres en el País Vasco a lo largo de la pasada centuria. Organizada por la Fundación Mario Onaindia, «Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX», la exposición no sólo contiene interesantes documentos gráficos, sino que cuenta con textos avalados por los historiadores María José Villas y Mikel Urkijo, que sitúan perfectamente cada etapa de una trayectoria aún no cerrada.

El equipo impulsor del proyecto, que se estrenó con gran éxito a finales del año pasado en Zarautz y que puede verse en Vitoria hasta el 1 de mayo, optó por darle forma de exposición antes que de libro «para darle mayor difusión», señaló el secretario de la Fundación Mario Onaindia, Alberto Agirrezabal. Por su parte, la directora de la Fundación Vital, Josune Albizu, explicó que «es una muestra dirigida especialmente a los más jóvenes», por lo que ya hay una serie de materiales didácticos a disposición de los centros escolares. Estas herramientas están dirigidas a alumnados de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, quienes además pueden solicitar visitas guiadas, que se realizarán de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 horas, en el teléfono 94506 4357 y en el email jfpinedoobs@fundacionvital.eus.

Con derechos y sin ellos

«Una idea importante es entender que los derechos se consiguen, pero también se pierden. Un buen ejemplo es el período del franquismo», subrayaba Urquijo a la vez que recalcaba que «la universidad debe salir de su confort académico». Y es que «el objetivo de esta exposición es ofrecer un elemento de reflexión a la sociedad en general, y al mundo educativo en particular, sobre la necesidad de avanzar hacia la igualdad real, no solo legal, entre hombres y mujeres».

En cuanto al diseño de la muestra, la historiadora María José Villa explicó que el siglo que abarca se divide «en diferentes etapas significativas de la historia de España y el País Vasco». Desde las reivindicaciones de principios de siglo a la falta de derechos tras la guerra Civil y su recuperación en la Transición, desde figuras como Clara Campoamor, María de Maeztu o Dolores Ibarruri hasta anónimas feministas, la exposición presenta a numerosas protagonistas, como una diputada socialista asturiana que fue detenida en 1934 por la Guardia Civil y de cuya inmunidad parlamentaria se burlaron en principio los militares.

Unas mujeres, poco antes de ser ejecutadas en 1937 cerca de Talavera de la Reina. / Cedida a Fundación Mario Onaindia

Otros momentos destacados pueden ser el terrible grupo de mujeres con la cabeza afeitada en Oropesa, cerca de Talavera de la Reina, fotografiadas poco antes de ser ejecutadas. O las guipuzcoanas que en 1933 fueron algunas de las primeras votantes femeninas en España, al decidir en el referéndum del estatuto vasco. Y es que, aunque la mujer logró el derecho al voto en 1931, no se habían celebrado elecciones aún.

En cada grupo de imágenes hay una frase o párrafo de un personaje que centra el momento. Las citas, en ocasiones, dan entre pena y risa. Por ejemplo, Primo de Rivera explicaba que muchos abandonos del hogar por parte de los hombres comenzaban por pequeños detalles como no hacer un buen café o no disponer de muebles cómodos para que él pudiera descansar después de comer. Toda una muestra de sagacidad y sabiduría que podría comprobarse hoy en domicilios con una Nespresso y un buen sofá, donde no habría separaciones ni divorcios.

En otros casos, como en el del general Queipo de Llano, mueven al lector al enfado, la indignación y hasta más allá de la náusea. «Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es un hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora han conocido por fin a hombres de verdad, y no a castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salva...», dijo el militar en un discurso radiofónico en plena Guerra Civil.