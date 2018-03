UN DAMERO DE NÚMEROS EN EL PRADO Es un gran mérito de Esther Ferrer introducirnos en el universo de los números primos de una forma tan inadvertida La instalación, obra de Esther Ferrer. / Iosu Onandia IKER CHINCHETRU PÉREZ Sábado, 24 marzo 2018, 01:26

Entre las múltiples obras de arte que adornan nuestra ciudad, me gustaría llamar su atención sobre una modesta instalación que creo que pasa desapercibida a la gran mayoría de los paseantes en el parque del Prado, cerca del paseo de Fray Francisco de Vitoria, y que consiste en una serie de baldosas blancas de apariencia humilde, algunas de las cuales contienen un número en una aparente falta de orden.

Un segundo vistazo nos permite extraer un primer grado de orden en el caos. Todos los números son impares, empezando por el 41 y terminando en el 10039. Hay muchos más huecos que números. Dos buenas pistas.

Un análisis con mayor detenimiento nos permitirá identificar que todas las baldosas numeradas corresponden exclusivamente a números primos, cosa que ya no es tan obvia porque la lista no empieza por los que conocemos habitualmente (2,3,5,7, 11, etc.). Los números están en orden, porque entre primo y primo cada baldosa representa a un número, aunque no esté marcado, pero eso lo observamos dándonos cuenta de que las baldosas están colocadas en espiral creciente, al modo de las baldosas amarillas que sigue la niña del Mago de Oz. Finalmente, una observación adicional es que sorprendentemente, en la semi-diagonal inferior izquierda ¡todas las baldosas están ocupadas desde el centro!

Desde que Euclides descubriera que los números primos son infinitos, los matemáticos, tanto profesionales como aficionados, no han dejado de descubrir propiedades y postular otras nuevas, llegando a descubrir que de alguna manera los números primos son ‘la columna vertebral’ de los números naturales (los de toda la vida: 1,2,3,4,5,6) son su ADN o ladrillo constructor. Al fin y al cabo, todo número natural tiene una representación única como producto de números primos. O sea, que conociendo los números primos, todos los demás son simplemente un producto de los mismos.

Hay muchas propiedades de los números primos con las que no les voy a abrumar, algunas de las cuales constituyen algunos de los problemas aún no resueltos más importantes de las matemáticas, como la famosa conjetura de Goldbach, según la cual todo número par es simplemente la suma de dos números primos.

Sin embargo, lo más desconcertante de todo es su distribución; esto es, cómo se colocan por la infinita cuerda de los números naturales. Hay dos hechos sobre la distribución de los números primos que son casi contradictoriamente ciertos a la vez: el primero es que, a pesar de su definición simple y de su papel como ladrillos con los que se ‘construyen’ los números naturales, los números primos crecen de una forma totalmente aleatoria, casi como malas hierbas entre los números naturales, sin obedecer ninguna otra ley que la del azar, y nadie puede predecir dónde ‘brotará’ el siguiente. Esta es una característica esencial de los números primos, que son esquivos; de hecho, es la que permite usarlos en los algoritmos que se usan para hacer segura una compra por Internet.

El segundo hecho es casi más asombroso, ya que constata justo lo contrario: los números primos muestran una regularidad pasmosa, vistos de forma agregada, cuando son mirados a vista de pájaro. Si tienen curiosidad, investiguen la función Zeta de Riemann.

El gran mérito de la artista –la donostiarra Esther Ferrer– ha sido, en mi opinión, permitirnos intuir ese elegante universo de una forma casi inadvertida, trasmitiendo tanta historia y futuro con unas humildes baldosas de cerámica.

La próxima vez que pase usted por el parque del Prado, le animo que se detenga un momento a observar la silenciosa pero elegante pauta que emerge del aparente caos de los números y el viaje de siglos para desvelar sus misterios. Las verdades más profundas y complejas a veces comienzan de la manera más sencilla, por ejemplo siguiendo la senda de las baldosas que contienen números primos. Por cierto, la última vez que conté, encontré al menos 49 baldosas rotas, que aunque no sea un número primo, merece una reparación.