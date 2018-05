Todas las damas son Blancas Foto de familia de Blancas, Zuriñes, Edurnes y Nieves. / Jesús Andrade Más de un centenar de mujeres se reunió ayer en Vitoria durante una jornada organizada por la Cofradía para poner en valor el nombre SARA LÓPEZ DE PARIZA Domingo, 6 mayo 2018, 00:54

El llamamiento superó todas las expectativas de los organizadores, que celebraban el éxito de la convocatoria para poner en valor el nombre de la patrona. Más de un centenar de Blancas, Zuriñes, Nieves y Edurnes se reunieron ayer en Vitoria durante una jornada organizada por la Cofradía de la Virgen Blanca y que ayer celebraba su cuarta edición. En realidad, se trata de una tradición habitual durante los años 80, pero que se perdió con el paso del tiempo y que ahora se intenta recuperar como un acto lúdico de carácter anual.

«Es una manera de dar visibilidad a estos nombres tan preciosos y que no se olviden. Este año, además, han venido mujeres no sólo de Vitoria sino de diferentes puntos de Álava como Pobes, Agurain o Amurrio y estamos encantados», confesaba el abad Ricardo Sáez de Heredia. Las participantes ayer en este acto que se celebra cada primer sábado de mayo fueron más del doble que en 2017, y por eso desde la Cofradía ya se plantean un encuentro más ambicioso. «Tengo constancia de que en Navarra, Burgos e incluso Sevilla también hay muchas Blancas. Para los próximos años estamos valorando la posibilidad de invitar a mujeres de todo el país y pasar juntos un día turístico en Vitoria enseñándoles nuestra preciosa ciudad», avanzaba el abad.

«La cita se ha ido consolidando y cada vez viene más gente. Esta semana no dábamos abasto en la Cofradía para atender todas las llamadas y organizar las inscripciones», contaba Blanca Aguillo, una de las organizadoras, que cámara en mano se encargó de dejar constancia gráfica del singular encuentro. La intensa mañana comenzaba con un desayuno en la cafetería del Corte Inglés, donde veteranas y primerizas compartieron experiencias.

Llegada desde Pobes, Blanca Doval asistía por primera vez a esta cita tras enterarse de su existencia en el Ayuntamiento del pueblo. «Me parece algo súper curioso y divertido. Veo que ahora a las niñas ya no se les pone el nombre de Blanca o Zuriñe y me daría mucha pena que se perdiera. Hay algunos que son impronunciables y este que es tan bonito…», compartía.

Flores a la Virgen

Marinieves Remiro participaba por tercer año consecutivo tras las buenas experiencias anteriores. «A mí me pusieron María de las Nieves nada menos… y cuando leí en El Correo que se había organizado esta reunión me dije que no podía faltar. El año pasado nos lo pasamos muy bien y conocimos mucha gente», apuntaba la mujer mientras sostenía un ramo que más tarde entregaría a la patrona. Y es que después de llenar el estómago, el grupo asistió a una eucaristía en la capilla de la Virgen Blanca que estuvo seguida de una visita al Museo de Los Faroles.

Además, todas las participantes recibieron unas muestras de colonia en la perfumería Ibarrondo con las que podrán recordar el día de ayer. Zuriñe Iñiguez de Heredia y Zuriñe Gil, de 37 y 31 años, bajan considerablemente la media de edad del encuentro tras haber dado con la convocatoria a través de las redes sociales. «Pasaron el enlace con la noticia por el grupo de Whatsapp de la familia y se lo comenté a ella. No teníamos ni idea de que se había hecho otros años y decidimos venir a ver qué era», aseguraba la primera.