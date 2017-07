El PP critica la colocación de aparcabicis en plazas de coches en Mendizorroza Aparcamiento de bicicletas ubicado frente al estadio de Mendizorroza. / EL CORREO Aseguran que se ha creado «un caos» con la eliminación temporal de «una veintena» de parcelas junto a la Tribuna Preferente ANDER CARAZO Viernes, 7 julio 2017, 02:00

El Ayuntamiento de Vitoria ha colocado de manera temporal varios aparcabicis para aquellos que se acercan pedaleando hasta las piscinas de Mendizorroza. Uno de ellos, se ha colocado junto a la Tribuna Preferente del campo del Deportivo Alavés, pero sobre el asfalto del párking. Esto impide que «una veintena» de coches ocupen esas plazas, lo que -según el grupo municipal del PP- ha generado «un caos» por la eliminación de plazas de aparcamiento y «los problemas que está habiendo entre peatones y ciclistas. No se ve ningún 'bici-poli' para controlar posibles infracciones», denunció ayer el concejal conservador Alfredo Iturricha, que dirigió el Departamento de Seguridad Ciudadana entre 2013 y 2015 bajo el mandato de Javier Maroto.

Bajo su punto de vista, estos soportes se deberían haber colocado sobre la acera de la misma vía, «donde no generarían ninguna molestia». El edil popular recordó cómo durante la pasada legislatura se crearon los carriles bici del Paseo de Cervantes y de La Senda, lo que supuso la eliminación de plazas de aparcamiento. «Por lo que no conviene eliminar más como ha hecho el Gobierno municipal actual», sostuvo Iturricha.

Turnos sin 'bici-polis'

Pero las críticas de los populares no se ciñeron de manera exclusiva en dónde se han colocado estos aparcabicis con anillas. Su concejal recordó que algunos sindicatos de la Guardia urbana de la capital alavesa ya habían alertado de que en algunos turnos no sale ningún 'bici-poli' a patrullar ante las manifiestas carencias de plantilla que existen y que incluso provocan que no se lleguen a cubrir los seis turnos en los que se divide su trabajo, cuatro de día y dos de noche. Y es que precisamente, estos agentes se ocupan de vigilar los accesos a espacios públicos como parques, jardines, zonas peatonales y bidegorris, así como de los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra.

El Ayuntamiento ha convocado una oferta pública de empleo (OPE) para 32 nuevos agentes que no entrarán a trabajar hasta la primavera de 2018. En todo caso, las centrales consideran que esas incorporaciones serán insuficientes para cubrir las jubilaciones, las reducciones de jornada, las bajas laborales y permisos de otro tipo.