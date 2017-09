«La UE es una creación de Bilderberg, que es quien ostenta el poder en el mundo» La periodista andaluza es la protagonista hoy del Aula de Cultura de EL CORREO. / CRISTINA MARTÍN La investigadora sevillana Cristina Martín presenta hoy en el Aula de Cultura de EL CORREO su libro 'Los amos del mundo están al acecho' SARA LÓPEZ DE PARIZA VITORIA. Martes, 26 septiembre 2017, 02:00

Considerada «la mayor experta mundial en el Club Bilderberg», Cristina Martín lleva más de una década dedicada a la investigación de la institución más elitista y poderosa de nuestros tiempos. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la políticamente incorrecta periodista desvelará quiénes controlan el mundo y cuáles son sus planes para, a su juicio, someter a la población.

-A lo largo del libro revela tanto presiones como burlas hacia su persona por las teorías que plantea. ¿Alguna vez se ha planteado abandonar sus investigaciones?

-No son teorías, y el poder siempre intenta ridiculizar a los periodistas que investigan y meten el dedo en la llaga para desprestigiarlos y quitárselos de encima. Cuando comencé a investigar Bilderberg descubrí que ellos son la mayor autoridad que hay ahora en el mundo, los que ostentan el poder, y claro que he pasado miedo por no poder volver a escribir y me he planteado dejarlo, pero lo he superado.

-Dice que fue «la primera periodista en hablar de la Tercera Guerra Mundial». ¿En qué va a consistir y cuándo comenzará?

-Ya la estamos viviendo y tiene tres fases. La primera es la guerra sutil y discreta, que se ha librado a través de la educación, el trabajo, el ocio teledirigido y la propaganda. La segunda fase es la económica y la hemos vivido con la crisis. Y la tercera es la Guerra Mundial que se está librando a través de la guerra de guerrillas en todo el mundo. El paso definitivo fue cuando en 2014, tras la reunión anual de Bilderberg, los medios empezaron a hablar del Estado Islámico.

-¿Bilderberg controla el mundo?

-Lo ha controlado y ha tenido el poder absoluto durante 60 años. Pero hoy por hoy está perdido porque hay un cambio de generación y entre ellos no se entienden muy bien, precisamente por eso son más peligrosos que nunca. La entidad se ha quedado sin líder tras la muerte este año de David Rockefeller y jóvenes como Mark Zuckerberg (Facebook) o Eric Schmidt (Google) quieren tomar ahora el mando. Todos ellos tienen empresas espaciales, así que puede que el futuro de Bilderberg no esté en la tierra sino en el espacio.

-Pero ¿cómo ese club ejerce su poder?

-La vida siempre se ha organizado en torno a estructuras de poder, no es malo que alguien tome el mando. Lo que yo critico es lo oscuro y egoísta que es hoy en día el poder, los poderosos mandan sin dar la cara porque así no tienen ninguna responsabilidad ante la sociedad.

Cambio climático

-¿Cuál ha sido el papel de España en la historia de la organización?

-Ser un protectorado de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es una de las grandes creaciones de Bilderberg y el laboratorio del gobierno mundial que busca la élite. Nuestro país llegó a Bilderberg tarde y mal porque cuando se fundó Franco luchaba por mantener la soberanía nacional, una idea contraria a la de la organización. Sí han participado Felipe González, Manuel Fraga, Juan Luis Cebrián... pero España no tiene a nadie que defienda sus intereses allí.

-Dedica un capítulo completo de su obra a 'La táctica de las pandemias'. ¿En qué consiste?

-Una de las grandes estrategias para controlar y dominar a la población es el miedo. Por eso, cada cierto tiempo se emplea esta táctica que consiste en informar de una pandemia que se va a expandir. Lo cuentan en los informativos montando una película de Hollywood para aumentar el impacto y ser ellos los salvadores. La OMS dicta a todos los países lo que deben hacer. Es un paso más para eliminar la autonomía de los estados y cederla a un Estado supranacional.

-Defiende usted que ocurre algo similar con el cambio climático.

-Claro, es otro de sus instrumentos. Yo no niego el cambio climático, pero es que no es que no haya, sino que nunca ha dejado de haber porque el clima está vivo y cambia. Bilderberg aprovecha que esto existe, le agrega algunas mentiras e insiste en la necesidad de un gobierno mundial. Miembros del club como Obama o Bill Gates han repetido que el planeta tiene que unirse para enfrentar este gran problema global, otra vez buscan poder y ganancias económicas.

-¿Acabará siendo sustituida la libertad individual en aras de la esclavitud global?

-Yo soy optimista y tengo esperanza. No podemos ser absolutamente libres, pero sí parcialmente, y para eso tenemos que informarnos y saber en qué mundo vivimos. Si para los poderosos la información es poder, para cualquier persona también lo es, en este caso el poder de ser libres.