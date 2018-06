Correr, nadar y pedalear por los demás

Cruzar el estrecho a nado para recaudar el dinero que cuesta una potabilizadora de agua para la India, correr la distancia de siete maratones en siete días para visibilizar la situación de las familias de niños con cáncer en Álava o completar seis carreras de ultrafondo a lomos de una bici en beneficio del Banco de Alimentos. Son desafíos reales a los que se enfrentan seres humanos extraordinarios, algunos de los cuales ni siquiera son deportistas profesionales, para mejorar la vida de muchas personas. Hablamos con ellos para que nos cuenten sus motivaciones y cómo se enfrentan a estos retos.

Raul Pérez corre maratones para ayudar a las familias con niños enfermos de cáncer. / Iosu Onandia

Raul Pérez. Corredor «Me llena saber que puedo aportar algo a la sociedad»

No uno, sino siete maratones seguidos ha decidido correr el deportista vitoriano Raúl Pérez con el objetivo de recaudar fondos para Aspanafoha, la asociación de padres de niños con cáncer de Álava. A partir del 15 de octubre recorrerá los casi 300 kilómetros de distancia que conectan Vitoria con Cruces y con el Hospital Donostia, caminos a los que deben enfrentarse las familias vitorianas con casos de cáncer infantil.

«Es un colectivo muy desprotegido, porque además de tener un crío al que detectan la enfermedad se encuentran con que no pueden ser tratados en Vitoria. Son derivados a Cruces, a San Sebastián y en muchos casos a Madrid, y precisamente visibilizar esa situación es el segundo objetivo del reto», cuenta este triatleta que colabora desde hace años con la asociación. Para colaborar se puede hacer un ingreso y próximamente se realizarán sorteos de productos que han donado diferentes marcas. Hasta un hotel de Ciudad Real se puso en contacto con Raúl para ofrecer dos noches de estancia entre los que realicen algún donativo.

«La situación familiar que se crea es muy complicada en cuanto a gastos, gestión del tiempo… Seguramente Osakidetza no pueda crear una unidad oncológica pediátrica en Vitoria, pero sí que hacen falta más subvenciones y ayudas para mejorar la calidad de vida de estas familias», reflexiona. De ahí su reto personal, que algunos conocidos ya han calificado como una locura y que él considera algo hasta casi 'egoísta'. «A mí es algo que me llena, el saber que he podido aportar algo a la sociedad. Si puedo hacer que la vida de alguien sea mejor con algo como esto para mí es una satisfacción personal enorme», se explica.

Para completar la ruta solidaria -que tendrá como punto de partida y de llegada la sede de Aspanafoha, en la calle Pintor Vicente Abreu- Raúl ya ha recibido propuestas de colegas que correrán con él algunos kilómetros, pero será su padre quien se encargará de toda la parte logística. «Sin su inestimable ayuda sería imposible», resume este experimentado 'runner' que en los siete días que se prolonga el desafío le cargará unas 30 horas de carrera a sus piernas.

Hektor Llanos y Usue Txasco correrán el triatlón de Vitoria. / Igor Aizpuru

Hektor Llanos. Triatleta «Haremos el triatlón juntos, sin competir ni molestar»

La pareja formada por el triatleta Hektor Llanos y la joven Uxue Txasko será el próximo 8 de julio la más especial que tome parte en el Triatlón Vitoria. El veterano deportista, de 45 años, completará 1.900 metros a nado, 94 kilómetros en bici y 21 de carrera a pie junto a esta vitoriana afectada por una parálisis cerebral y un 97% de discapacidad. Bajo el lema '116 kilómetros por Uxue' ambos unen deporte y solidaridad ya que el dinero recaudado con este proyecto ayudará a adquirir una silla para la joven. «La idea surgió después de participar en un maratón en Donosti con una idea similar y me pareció que se podía hacer más grande, el triatlón de Vitoria era perfecto porque el recorrido es muy llano. Físicamente va a ser muy exigente y me tendré que ir probando en los entrenamientos porque nunca he hecho nada parecido», confiesa Hektor. Su compañero Juan Pérez ha sido el encargado de diseñar una piragüa de rodeo con estabilizadores en la que se montará Uxue y que Hektor se atará con un arnés. Para el recorrido sobre asfalto utilizarán un carrito al que se le añadirá una tercera rueda cuando vaya enganchado a la bici.

«La idea es parar todas las veces que haga falta para que Uxue vaya cómoda en todo momento. No queremos competir con el resto de participantes y tendremos todo el cuidado para no interferir en su prueba», apunta el deportista. De hecho, su hermano mellizo, Oier, y su padre, Álvaro, acompañaran a Uxue durante toda la carrera para comprobar que todo marcha bien. Desde el Triatlón Vitoria, su responsable de circuito, Iñigo Ortiz, confirma que es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado como organización. «Lo fundamental es la seguridad para ellos y no molestar al resto de deportistas. Para ello hemos implicado a bastantes voluntarios que serán claves en las transiciones», señala.

Guillermo Prieto sobre la bicicleta

Guillermo Prieto. Ciclista «Me dicen que estoy loco, pero soy un loco cuerdo»

La vida de Guillermo Prieto cambió por completo el 8 de enero de 2009 cuando a consecuencia de un grave accidente laboral perdió parte de la pierna izquierda. Desde niño practicaba el ciclismo y tras un duro periodo de rehabilitación decidió utilizar el deporte que le apasionaba para ayudar a los demás. Vinculado al club Zuzenak, para este 2018 se ha marcado seis retos solidarios a los que enfrentará sobre su bici, son cerca de 3.300 kilómetros en carreras de ultrafondo a favor del Banco de Alimentos de Valladolid, la ciudad en la que reside en la actualidad. «A raíz del accidente me hundí física y psicológicamente, y gracias a la bici pude otra vez salir a flote. Plantearme por cuarto año estas seis carreras solidarias es la forma que tengo de devolver a la sociedad lo que me ha dado la bicicleta», explica el ciclista guipuzcoano. Con el dinero recaudado a través de patrocinadores y particulares que se suman a la causa, Guillermo compra leche y la entrega al Banco de Alimentos. El año pasado se donaron 1.200 litros.

Entrena unas cinco horas diarias para prepararse a las carreras, entre ellas la mítica Quebrantahuesos que corrió ayer o la Madrid-Lisboa Non Stop BTT, 760 kilómetros por monte con un límite de 55 horas para completar el recorrido y la que él mismo califica como la más dura. «Muchos me dicen que estoy loco pero yo les digo que soy un loco cuerdo. La bici me gusta mucho y estos retos son poner un granito de arena para intentar mejorar la situación de la gente desfavorecida», explica el ciclista, que pudo recuperar su afición gracias a una prótesis en la pierna.

Asier Urbina corre para conseguir comidapara los más necesitados. / R.Arnaiz

Asier Urbina. Cocinero y triatleta «Empecé haciendo apuestas con mis proveedores»

Es uno de los colaboradores habituales del Banco de Alimentos de Araba, convencido de que sus desafíos deportivos personales pueden transformarse en ayuda para los más necesitados. Su puesto de trabajo como reconocido cocinero le obliga a mantener contactos con muchas empresas de alimentación y desde hace años ha querido utilizarlos para convencerles de que se unan a su causa. Asier Urbina cuenta que hace cinco años, el deporte le cambió la vida y que sus carreras en beneficio del Banco de Alimentos son su manera de agradecerlo.

«Para mí el deporte ha sido una gran ayuda en cuando a recuperar mi juventud y al trabajar en un restaurante estoy muy concienciado de que hay gente que paga por comer por placer y que hay otros que no tienen lo básico para llevarse a la boca», explica Asier. Fue al empezar su transformación cuando en su camino diario al trabajo comenzó a coincidir con un 'sintecho' que le habló de la labor de los comedores sociales y del Banco de Alimentos.

«Por aquel entonces me apunté al ironman solidario organizado por Kepa Fernández de Arroyabe para recaudar alimentos y me pareció una genial idea. Empecé a echar apuestas con mis proveedores y dependiendo el puesto en el que quedara en los triatlones fueron aportando más o menos kilos a la causa. En el primero recuerdo que logramos 3.800 kilos», comparte el cocinero.

Estos cuatro nadadores cruzarán el estrecho por la Fundación Vicente Ferrer.

Brazadas solidarias. Nadadores «La gente se ha implicado mucho con la causa»

El próximo mes de octubre -entre los días 6 y 15, dependiendo de las condiciones meteorológicas- estos cuatro alaveses se sumergirán en las aguas del Estrecho con un claro objetivo: ayudar a la población de Antanpur, en India, y hacerlo en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Roberto Gil, Ramón Eguren, Mikel Etxabe y Luis Usatorre nadarán los cerca de 20 kilómetros que separan África de la Península Ibérica para recaudar fondos que permitan construir una potabilizadora de agua que evitará contagios de enfermedades a la población. Para ello se necesitan 19.000 euros y ya han logrado recaudar casi el 50%.

«A través de la rifa solidaria y de donaciones particulares hemos notado que la gente se ha implicado mucho con la causa. De hecho, hemos tenido que realizar otro pedido de camisetas y sudaderas porque se nos han agotado», cuenta Roberto Gil. El día 17 las vendieron en la tradicional vuelta a la isla de Zuaza, organizada por Brazadas Solidarias. Precisamente esa prueba les sirvió como entrenamiento dentro del exigente calendario de preparación física que están llevando a cabo.

«En octubre del año pasado decidimos que el reto era suficientemente duro como para contratar un entrenador personal y ahora entrenamos cinco días a la semana. Además participamos en todas las travesías que podemos, después de coger fondo el objetivo ahora es ganar en velocidad y probar diferentes formas de nadar los cuatro juntos para que el día de la prueba sea más sencillo mantener el ritmo», explica Gil.