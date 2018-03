Un concierto único con músicos de Vitoria Los músicos que participan en una de las sesiones de ensayos para el concierto único de este sábado en Le Coup. / Alicia Mesanza Luis Ángel Tellería reúne este sábado en Le Coup a Patxi Leiva, Iña de Betagarri, Pititi, Ismael Aramesti, Frisco y Josu Bravo NATXO ARTUNDO Sábado, 24 marzo 2018, 00:34

Músicos de sólida trayectoria se reunirán este sábado, 24 de marzo, en la sala Le Coup para un concierto único. La iniciativa ha partido del batería Luis Ángel Tellería, Telle, que hace un año impulsó el homenaje 'In Memory of Cozy Powell. Also Dio and Gary Moore'. El músico señala que, a estas alturas de una carrera en la que ha girado con Raúl o con Kepa Junkera, «lo que me apetece es hacer cosas diferentes. Aunque estoy tocando con gente de forma más habitual y lo voy a hacer con Patxi Leiva, me llama hacer cosas distintas. Y lo que sucedía siempre es que te encontrabas con Ismael, con Patxi o con el otro y siempre surgía la cuestión de cuándo tocábamos, pero nunca quedamos. Ahora, por fin, lo haremos».

«La gente anda en su grupo, en su rollo. Esta es una buena forma de integrarse entre músicos», expone el impulsor del concierto. Telle agrega que el responsable de la sala, Txolo, «está programando muchísimo, está por la labor de hacer cosas en Le Coup y nos pone muy buenas condiciones para hacerlo». Así que empezó la ronda telefónica y el baterista ha ido planteando la participación a diferentes solistas. «Algunos no podían por fechas o por otros compromisos, como Álex Ferreira y Gari», expone.

Entre los confirmados se encuentra Patxi Leiva, que tiene tres discos «y toca mucho por Andorra y Cataluña». Como su repertorio va a incluir alguna pieza con toques rumberos, aunque dentro de un estilo en torno al rock, participará el percusionista Tala, de Miranda de Ebro, habitualmente más centrado en el flamenco, así como también en el cante de este estilo.

Tanto Los Búhos de Miranda como The Song o la recordada Dolphin Blues Band han contado en su momento con un cantante de excepción. Se trata de Luis Pinedo, conocido como Pititi, cuya voz negroide dará vida en Le Coup a temas de Mountain o de Free, sin nada que envidiar a los originales Leslie West o Paul Rodgers. «Cuando actúas con él, te lleva a la época de Hendrix o Janis Joplin e incluso cambias tu forma de tocar», valora Telle.

Un momento de los ensayos en el local, con Ismael Aramesti. / Alicia Mesanza

Los solistas incluirán asimismo a Ismael Aramesti, un nombre que retrotrae la memoria a la época en que quien ahora es el 50% de Lobo & Carmine era la voz de Vagón de Cola. Precisamente, el tema que titulaba el álbum 'Viviendo en la brecha' será uno de los que interprete el cantante natural de Campezo, cuya pasión por Joaquín Sabina se reflejará en una versión de 'Conductores suicidas'.

También regresará a Vitoria el «inquieto» –define Telle– Josu Bravo, que actualmente está afincado en Madrid. El cantautor –eso sí, mayormente eléctrico– ha compuesto recientemente un himno al Deportivo Alavés, al margen de sus canciones de pop-rock.

Un sólido esqueleto

Entre las colaboraciones, también estará Kepa 'Frisco' Beloki. El 'frontman' de La Milla 13 pondrá voz al 'Free Fallin' de Tom Petty, guitarra acústica en mano, junto a Natxo (ex Feel Fargo) que aportará su eléctrica Gretsch.

Además, el concierto supondrá el regreso a los escenarios como solista de Iña (Ortiz de Villalba, ex Betagarri). El músico alavés ha optado por lanzarse de cabeza y a por todas, con un repertorio tan ecléctico como el 'Libre' de Nino Bravo, junto a canciones de Negu Gorriak o Ken Zazpi, arregladas para la ocasión.

Y es que aquí está el quid de la cuestión, la banda en concreto. Todo un sólido esqueleto donde la batería de Telle sonará junto al bajo de Andrés Garrido, la guitarra de Juanma Guereñu, los teclados de Javier Arteaga y las voces de Abel García y Kriss, en los coros.

Con esta base se desarrollará una actuación que no se repetirá y recorrerá diversas miradas a los múltiples sonidos del pop y el rock, sin entrar en la onda del heavy o el punk, según matiza el baterista.