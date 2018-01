La concejala de Educación cree que sería un «error garrafal» acabar con la zonificación escolar en Vitoria El que «ninguna escuela tenga la obligación de aceptar a la gente que vive cerca, en base a criterios indeterminados, acaba siendo la primera semilla de la 'guetización'», ha apuntado la edil socialista ELCORREO.COM Lunes, 15 enero 2018, 20:05

La concejala de Cultura, Educación y Deporte en el Ayuntamiento de Vitoria, Estíbaliz Canto, ha rechazado la propuesta realizada este lunes por el grupo municipal del PP de acabar con los distritos de las matriculaciones escolares en la ciudad para la elección de centro educativo porque eliminar el modelo «sería un error garrafal» que iría en contra de la calidad educativa.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, ha anunciado que su grupo va a registrar una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se eliminen las cuatro zonas actualmente existentes para la elección de centro educativo en Vitoria y se establezca un distrito único para toda la ciudad, de modo que cualquier familia pueda elegir cualquier centro independientemente de su domicilio.

En un comunicado hecho público por la tarde, Canto ha insistido en que la eliminación de los distritos sería algo «nefasto», porque el hecho de que «ninguna escuela tenga la obligación de aceptar a la gente que vive cerca, en base a criterios indeterminados, acaba siendo la primera semilla de la 'guetización', que es precisamente lo que se trata de evitar"»

De igual modo, Canto ha explicado que el PP tuvo la oportunidad de plantear esta propuesta tanto en la redacción del Plan Estratégico de Educación como en la Mesa contra la 'guetización' que promovió el Ayuntamiento de Vitoria y no la formuló. «Y no lo hizo -ha proseguido- probablemente porque sabe que no contaría con el apoyo de la comunidad educativa, precisamente porque que la administración armonice la oferta y distribución de plazas en centros escolares es lo que garantiza la calidad educativa al provocar una equidad e igualdad de oportunidades que evita la 'guetización'».